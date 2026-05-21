Не только добавки: какие простые продукты поддерживают выработку коллагена и здоровье кожи

Коллаген является одним из важнейших белков в организме человека. Он отвечает за структуру кожи, костей, сухожилий, хрящей и соединительных тканей. С возрастом его естественная выработка уменьшается, поэтому все больше людей обращают внимание не только на добавки, но и на продукты, которые могут поддерживать синтез коллагена естественным путем.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Специалисты отмечают: для выработки коллагена организму нужны аминокислоты, белок, а также витамин С, цинк и железо. Именно поэтому некоторые привычные перекусы могут быть полезными для поддержания нормального уровня этого белка.

Одним из самых известных продуктов считается костный бульон. Его готовят путем длительной варки костей и соединительных тканей животных с добавлением небольшого количества уксуса, что помогает высвободить коллаген и минералы. Такой бульон содержит аминокислоты, а также кальций, магний и глюкозамин. В то же время эксперты отмечают, что питательная ценность костного бульона может существенно отличаться в зависимости от способа приготовления и использованных ингредиентов. Кроме того, некоторые исследования поднимают вопрос возможного содержания токсичных металлов, в частности свинца и

Еще одним источником коллагена является желатин, который получают из костей, кожи и хрящей животных. Его часто используют в производстве желе, зефира, жевательных конфет, йогуртов и выпечки. Однако специалисты советуют обращать внимание на состав таких продуктов, поскольку многие из них содержат значительное количество сахара.

К продуктам, которые могут поддерживать синтез коллагена, также относятся яйца. Они содержат белок и аминокислоты глицин, пролин и гидроксипролин, которые участвуют в выработке коллагена. Простым вариантом перекуса могут быть вареные яйца.

Полезными называют и молочные продукты — в частности греческий йогурт, творог и творог. Они содержат лизин — аминокислоту, необходимую для синтеза коллагена, а также другие белковые соединения.

Бобовые культуры также попали в список рекомендованных продуктов. Фасоль и чечевица содержат аминокислоты, цинк, железо и витамин С, которые поддерживают процесс образования коллагена. Аналогичную пользу могут иметь соевые продукты — тофу, темпе и эдамаме, которые являются источником растительного белка.

Отдельное внимание специалисты уделяют продуктам с высоким содержанием витамина С. Именно этот витамин играет важную роль в синтезе коллагена и помогает усваивать железо. К таким продуктам относятся цитрусовые, клубника, киви, брокколи, шпинат, болгарский перец, картофель и помидоры.

Орехи и семена также могут быть полезными благодаря содержанию белка и цинка. А помидоры выделяют из-за высокого уровня ликопена — антиоксиданта, который может положительно влиять на здоровье кожи.

Специалисты отмечают, что поддержка коллагена зависит не только от питания. Важную роль также играют образ жизни и внешние факторы. Для нормальной выработки коллагена рекомендуют защищать кожу от чрезмерного солнечного излучения, избегать курения, достаточно спать, контролировать уровень стресса и регулярно заниматься физической активностью.

В то же время исследователи отмечают, что несмотря на популярность коллагеновых добавок, доказательств их эффективности для улучшения состояния волос и ногтей пока недостаточно.

