Не только еда: ученые обнаружили неожиданную причину, из-за которой люди набирают вес

У ночных сов риск ожирения выше / © Credits

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Люди с вечерним хронотипом чаще откладывают основные приемы пищи на позднее время, реже получают достаточное количество питательных веществ и имеют менее благоприятные показатели обмена веществ. К таким выводам пришли исследователи, проанализировавшие связь между режимом сна, питанием и состоянием здоровья.

Об этом сообщило издание Medical Xpress.

Учёные отмечают, что хронотип — то есть природная склонность человека быть «жаворонком» или «совой» — влияет не только на режим сна. Важную роль также играет время приёмов пищи, ведь оно является одним из сигналов для внутренних биологических часов организма и может влиять на обмен веществ.

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Чтобы проверить эту связь, ученые привлекли к исследованию 287 здоровых женщин в возрасте от 18 до 45 лет из Новой Зеландии. Среди участниц были женщины европейского и тихоокеанского происхождения. С помощью Мюнхенского опросника хронотипа их разделили на три группы: утренний, промежуточный и вечерний тип.

Участницы в течение пяти дней вели пищевые дневники, фиксируя все употребляемые продукты и напитки. Записи охватывали три будних и два выходных дня, а после этого их проверяли диетологи, чтобы уточнить размеры порций и достоверность информации.

Помимо анализа рациона, исследователи оценили состав тела каждой женщины с помощью DXA-сканирования, которое позволяет определить количество жировой ткани и места её накопления. Также у всех участниц определили ряд биомаркеров крови, в частности уровень глюкозы, инсулина, холестерина и гормонов, связанных с жировыми отложениями.

Анализ показал, что женщины с вечерним хронотипом, как правило, почти не ели утром, а большую часть суточного рациона переносили на вечерние часы. В то же время они потребляли меньше продуктов, богатых клетчаткой, витаминами и минералами.

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Несмотря на то, что общее количество потребляемых калорий и макронутриентов во всех группах существенно не различалось, именно у «сов» были менее благоприятные показатели здоровья. У них был более высокий индекс массы тела, больший процент жировой ткани и больше жира, накапливающегося в области живота.

Анализы крови также выявили различия между группами. У женщин с вечерним хронотипом были обнаружены более высокие уровни инсулина, триглицеридов и лептина, а также более низкий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), которые часто называют «хорошим» холестерином. Кроме того, у них был более низкий уровень грелина — гормона, отвечающего за чувство голода.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты свидетельствуют о связи между вечерним хронотипом, временем приёмов пищи и менее благоприятными метаболическими показателями. В то же время они подчеркивают, что для лучшего понимания этой взаимосвязи необходимы дальнейшие исследования с участием представителей различных этнических групп. Это, по мнению ученых, поможет в будущем разработать персонализированные рекомендации по питанию и профилактике ожирения.

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