Не только головная боль: какие малозаметные симптомы могут свидетельствовать об опухоли мозга

Головная боль / © Pexels

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Головную боль считают одним из самых известных симптомов опухоли мозга, однако она далеко не всегда является первым или ключевым признаком заболевания. О возможном образовании могут свидетельствовать менее очевидные изменения — нарушения зрения, памяти, равновесия, речи или поведения.

Об этом пишет издание Egeszsegkalauz.

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Опухоли головного мозга могут проявляться по-разному, поскольку симптомы в значительной степени зависят от того, в какой области мозга расположено образование, каков его размер и насколько быстро оно растет. В то же время само по себе наличие опухоли не означает, что речь идет о раке: существуют как злокачественные, так и доброкачественные образования.

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Однако даже доброкачественная опухоль может вызывать серьезные нарушения, если она увеличивается и давит на важные структуры мозга.

Новая или необычная головная боль

По данным издания, следует обращать внимание не столько на сам факт головной боли, сколько на её изменения. Насторожить может боль, которая раньше не возникала, постепенно становится чаще или сильнее, а также головная боль, которая особенно проявляется утром после пробуждения.

Иногда боль может будить человека ночью или усиливаться при кашле или натуживании. В то же время Egeszsegkalauz подчеркивает, что подавляющее большинство головных болей не связано с опухолями мозга, а специфического типа боли, по которому можно самостоятельно определить такое заболевание, не существует.

Проблемы со зрением должны вызвать беспокойство

Одним из симптомов, который легко не связать с мозгом, является изменение зрения. У человека может появиться нечеткость изображения, двоение в глазах или сужение периферического поля зрения. В некоторых случаях возможно также ухудшение или потеря зрения.

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Симптомы зависят от участка мозга, пораженного опухолью. Однако проблемы со зрением могут иметь множество других причин, поэтому при их появлении необходимо пройти медицинское обследование, а не заниматься самодиагностикой.

Изменения в поведении и памяти

Еще одним, менее очевидным признаком может стать заметное изменение личности или поведения. Человек может стать более раздражительным, забывчивым, утратить интерес к привычным занятиям или начать вести себя нехарактерно для себя.

Такие изменения, в частности, могут быть связаны с поражением лобной доли мозга. Нередко первыми их замечают родственники или друзья, которые обращают внимание на то, что человек стал «не таким, как раньше».

Опухоль также может влиять на память, концентрацию и способность принимать решения. Могут возникать трудности с выполнением простых инструкций, пониманием повседневных вещей или сосредоточением на задачах.

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Необычные запахи и вкусы

Среди менее известных симптомов Egeszsegkalauz называет ощущение запахов или вкусов, которых на самом деле нет. Такие необычные ощущения могут возникать, в частности, при поражении височной доли мозга.

В то же время этот симптом не является специфическим для опухоли. Нарушения обоняния и вкуса могут иметь и другие причины, поэтому они требуют особого внимания в том случае, если возникают впервые, повторяются или сопровождаются другими неврологическими проявлениями.

Первый эпилептический приступ требует обследования

Опухоль может раздражать окружающую мозговую ткань и вызывать эпилептические приступы. Особенно важным симптомом является приступ у человека, который ранее с ним не сталкивался.

При этом приступ не обязательно сопровождается сильными судорогами и потерей сознания. Его проявления зависят от участка мозга, в котором возникает патологическая электрическая активность. Первый в жизни приступ требует неотложного медицинского обследования.

Слабость, нарушение равновесия и речи

В зависимости от расположения опухоли могут возникать слабость или онемение руки или ноги, нарушения чувствительности, а иногда — слабость преимущественно в одной половине тела.

Также возможны проблемы с координацией, неустойчивая походка, головокружение и потеря равновесия. Опухоли отдельных участков мозга могут влиять и на речь: человеку становится трудно подобрать слово, понять речь собеседника или четко выражать свои мысли.

Однако внезапная слабость, онемение или нарушение речи могут быть признаками инсульта и требуют неотложной медицинской помощи.

На что нужно обращать внимание

Как пишет Egeszsegkalauz, многие возможные признаки опухоли мозга — головная боль, усталость, забывчивость, головокружение или проблемы с концентрацией — очень распространены и сами по себе не означают наличие опухоли.

Больше внимания следует уделять симптомам, которые возникли впервые, не проходят, постепенно усиливаются или изменяются по сравнению с обычным состоянием. Особенно важно обращаться к врачу, если одновременно появляется несколько неврологических симптомов.

В экстренной медицинской помощи нуждаются, в частности, первый эпилептический приступ, внезапная слабость или онемение, внезапное нарушение речи или потеря зрения, спутанность сознания, повторная рвота, а также внезапная или постоянно усиливающаяся головная боль. Эти симптомы могут быть связаны не только с опухолью, но и с другими неврологическими состояниями, в частности с инсультом.

Напомним, что ученые, проанализировав генетические данные 3,3 млн жителей Европы, обнаружили мутацию, которая в 25 раз повышает риск развития рака легких. У некурящих, в частности, риск возрастает в 62 раза.

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