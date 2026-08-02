Не только головная боль: какие сигналы организма могут предупреждать об опасно высоком давлении

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Важно помнить, что головная боль или шум в ушах могут быть симптомами многих заболеваний, поэтому только по этим признакам нельзя заключить о повышенном давлении. Однако в сочетании с другими симптомами они могут являться важным сигналом об опасном состоянии.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Высокое давление может долго не проявляться

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Артериальная гипертензия способна годами протекать без каких-либо жалоб.

В то же время она постепенно повреждает кровеносные сосуды, сердце, мозг, почки и глаза. Именно поэтому регулярно измерять давление следует даже тем, кто чувствует себя совершенно здоровым.

Когда возникает головная боль

Головная боль обычно не является первым признаком умеренно повышенного АД.

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Чаще он появляется тогда, когда давление резко или очень сильно повышается. Боль часто локализуется в затылочном участке, но может распространяться и на другие части головы.

Шум в ушах также может быть тревожным сигналом

У некоторых людей очень высокое АД сопровождается пульсирующим или звонким шумом в ушах.

Однако этот симптом имеет много других возможных причин, в частности, ухудшение слуха, заболевания уха или побочное действие некоторых лекарственных препаратов. Поэтому он также нуждается в медицинском обследовании.

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Сочетание этих симптомов может свидетельствовать о серьезном состоянии

Если вместе с высоким давлением возникают сильные головные боли, шум в ушах, головокружение, затуманивание зрения, боль в груди, одышка или носовое кровотечение, это может указывать на опасное состояние.

В такой ситуации не стоит ожидать, что симптомы пройдут сами.

Когда нужно немедленно обратиться за помощью

Если артериальное давление очень высокое и одновременно возникают сильная головная боль, боль в груди, затрудненное дыхание, спутанность сознания, нарушение речи, слабость в конечностях или нарушение зрения, требуется неотложная медицинская помощь.

Такие симптомы могут свидетельствовать о гипертоническом кризе или другом опасном для жизни состоянии, поэтому необходимо немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь.

Как предотвратить высокое давление

Риск развития артериальной гипертензии можно значительно снизить благодаря здоровому образу жизни.

Для этого рекомендуется:

регулярно заниматься физической активностью;

ограничить потребление соли;

соблюдать сбалансированное питание;

поддерживать здоровую массу тела;

не курить;

умеренно употреблять алкоголь;

научиться эффективно управлять стрессом.

Регулярное измерение давления может спасти жизнь

Поскольку высокое АД длительное время может не вызывать никаких симптомов, не стоит ориентироваться только на собственное самочувствие.

Регулярный контроль артериального давления, профилактические осмотры у семейного врача и соблюдение назначенного лечения помогают предотвратить такие опасные осложнения, как инфаркт миокарда, инсульт и почечная недостаточность.

Как мы писали, исследование показало, что для здоровья сердца важнее не только общее количество шагов, но и длительность непрерывной ходьбы. Люди, регулярно гуляющие без остановки более 10 минут, имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, чем те, кто проходит такое же расстояние короткими отрезками. Ученые отмечают, что даже без достижения 10 тысяч шагов несколько более длинных прогулок могут принести больше пользы для организма. Особенно это актуально для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Длительная ходьба укрепляет сердце, улучшает кровообращение, помогает контролировать АД и уровень сахара в крови.

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