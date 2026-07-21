Не только кофеин: ученые выяснили, как кофе может помогать бороться со старением

Кофе / © unsplash.com

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Учёные из Техасского колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета A&M выявили возможный механизм, объясняющий, почему употребление кофе на протяжении многих лет связывают с более здоровым старением и более низким риском развития ряда хронических заболеваний.

Об этом сообщило издание Science Daily.

Предыдущие крупные исследования неоднократно показывали, что люди, регулярно употребляющие кофе, реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона и некоторыми нарушениями обмена веществ. В то же время до сих пор оставалось неясным, какие именно биологические процессы могут объяснять эту связь.

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В новой работе исследователи обратили внимание на рецептор NR4A1, который участвует в реакции организма на стресс и повреждение тканей. Ранее учёные уже называли его своеобразным «сенсором питательных веществ», поскольку он может реагировать на соединения, поступающие с пищей.

По словам руководителя исследования, профессора ветеринарной токсикологии Стивена Сейфа, если ткани организма получают повреждения, рецептор NR4A1 активируется и помогает уменьшить эти повреждения. Если же этот рецептор удалить, повреждения становятся более выраженными.

«Исследования связывают NR4A1 с воспалением, метаболизмом и восстановлением тканей. Каждый из этих процессов тесно связан со старением, включая рак, нейродегенеративные заболевания и нарушения обмена веществ», — говорится в статье.

В ходе исследования ученые установили, что несколько природных соединений, содержащихся в кофе, могут связываться с рецептором NR4A1 и изменять его активность. Наибольшую активность продемонстрировали полигидроксильные и полифенольные соединения, в частности кофейная кислота.

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В лабораторных моделях эти соединения уменьшали повреждение клеток и подавляли рост раковых клеток. Когда же исследователи удалили рецептор NR4A1 из клеток, эти защитные эффекты исчезли. По мнению авторов работы, это свидетельствует о том, что рецептор NR4A1 может опосредовать по крайней мере часть биологических эффектов соединений кофе.

Исследование также показало, что в лабораторных моделях полигидроксильные и полифенольные соединения оказались более активными, чем кофеин, при взаимодействии с рецептором NR4A1. По словам исследователей, это может объяснять, почему в популяционных исследованиях как кофе с кофеином, так и кофе без кофеина связывают с аналогичной пользой для здоровья.

Авторы отмечают, что кофе представляет собой сложную смесь биологически активных веществ, а его воздействие на организм, вероятно, связано с несколькими биологическими механизмами. По их мнению, взаимодействие соединений кофе с рецептором NR4A1 может быть лишь одним из таких путей.

В то же время ученые подчеркивают, что полученные результаты не доказывают причинно-следственную связь между употреблением кофе и профилактикой заболеваний у людей. Исследование было посвящено изучению биологических механизмов, поэтому необходимы дальнейшие работы, чтобы оценить, насколько важна выявленная связь.

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Команда также изучает синтетические соединения, которые взаимодействуют с рецептором NR4A1 сильнее, чем природные пищевые вещества. Исследователи планируют оценить их потенциал для разработки возможных методов лечения рака и других заболеваний, в развитии которых участвует этот рецептор.

Напомним, ранее новый отчет американских кардиологов дал неожиданный ответ на вопрос, действительно ли кофе вредит сердцу. При этом специалисты назвали продукты, которые представляют для сердечно-сосудистой системы гораздо большую опасность.

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