Не только куриная грудка: 8 продуктов с высоким содержанием белка, которые стоит добавить в рацион

Многие люди считают куриную грудку главным источником белка, однако существует немало других продуктов, которые могут обеспечить организм не меньшим количеством этого питательного вещества. Некоторые из них даже содержат больше белка или дополнительные полезные элементы, помогающие разнообразить ежедневный рацион.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Вот несколько продуктов с высоким содержанием белка, которые могут стать альтернативой куриной грудке.

Грудка индейки

Порция индюшиной грудки весом около 85 г содержит примерно 25,6 г белка. Это немного больше, чем у курицы. Такой продукт считается нежирным источником белка и имеет около 125 калорий на порцию, что почти равно калорийности куриного мяса.

Тунец

В зависимости от вида, тунец также содержит значительное количество белка. В желтопером тунце — около 24,8 г, в голубом — примерно 25,4 г, а в консервированном белом — около 19,5 г белка на порцию 85 г. В то же время специалисты советуют ограничивать потребление тунца из-за возможного содержания ртути: взрослым обычно рекомендуют не более двух-трех порций в неделю.

Креветки

В 85 г вареных креветок содержится примерно 20 г белка и всего 84 калории. Благодаря низкой калорийности этот продукт можно использовать во многих блюдах — от салатов до пасты. Креветки также содержат кальций и имеют небольшое количество насыщенных жиров.

Говяжий фарш

Порция нежирного говяжьего фарша (90% постности) обеспечивает примерно 22,2 г белка. Однако он содержит больше жира, чем курица: примерно 10 г жира на 85 г, а калорийность составляет около 184 калорий, что больше, чем у куриной грудки.

Сыр пармезан

Небольшая порция твердого пармезана (около 1 унции — примерно 28 г) содержит около 10 г белка. В пересчете на вес этот сыр может даже превышать курицу по содержанию белка. Такая порция имеет примерно 111 калорий и около 7 г жира.

Греческий йогурт

Порция 7 унций (около 200 г) нежирного греческого йогурта содержит примерно 19,9 г белка, а также около 146 калорий и 230 мг кальция. Это почти вдвое больше белка, чем в обычном йогурте.

Чечевица

Стакан вареной чечевицы обеспечивает примерно 17,9 г белка. Кроме того, она содержит клетчатку, железо, калий и фолиевую кислоту. Хотя калорийность такой порции составляет около 230 калорий, это одна из популярных растительных альтернатив животному белку.

Творог

Один стакан творога с жирностью 2% содержит примерно 23,5 г белка и около 183 калорий. Продукт также богат кальцием и содержит мало углеводов, что делает его популярным выбором для сбалансированного питания.

