Не только молоко: врач назвал три доступных продукта для укрепления эмали и челюстной кости

Зубы / иллюстративное фото / © Credits

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Остеопороз — это состояние, при котором снижается плотность костей и возникает высокий риск переломов. Однако мало кто догадывается, что подобное разрушительное ослабление угрожает и зубам. Многолетняя ежедневная жевательная нагрузка со временем делает эмаль и дентин хрупкими, но, по утверждению ведущих стоматологов, для их защиты и укрепления недостаточно одного лишь употребления молока.

Стоматолог-хирург Андрей Божич назвал три важных продукта, которые могут помочь улучшить здоровье зубов без значительных финансовых затрат, пишет Daily Express.

«Ваши зубы и челюстная кость зависят от тех же минералов, что и остальная часть вашего скелета. Если здоровье ваших костей ухудшается, это может повлиять на всё: от прочности зубов до долгосрочного здоровья полости рта», — пояснил врач.

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По словам врача, одного лишь кальция недостаточно для полноценной защиты организма, поскольку прочность костной ткани зависит от целого комплекса других полезных элементов. Специалист подчеркивает, что даже незначительные и своевременные изменения в ежедневном рационе способны эффективно защитить скелет и зубы от разрушения на протяжении многих лет.

Сардины

Сардины — это распространённый и относительно доступный товар на полках супермаркетов. Божич отмечает, что этот продукт является одним из недооценённых природных источников кальция.

«Сардины снабжают организм кальцием, витамином D и жирными кислотами омега-3, которые поддерживают плотность костей. Эти питательные вещества также помогают уменьшить воспаление, которое может повлиять на здоровье костей и десен», — рассказал стоматолог.

Сардины снабжают организм кальцием, витамином D и жирными кислотами омега-3 / © Pixabay

Чернослив

Последние научные исследования показывают, что ежедневное употребление всего пяти-шести штук чернослива, что составляет примерно 50 граммов, эффективно защищает костную ткань от разрушения и замедляет её возрастное истончение. Наибольшую пользу от такого рациона получают женщины в период постменопаузы, хотя высокая концентрация природного сахара в сухофруктах может скрытно повредить зубную эмаль.

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По словам стоматолога Божича, уникальные вещества, входящие в состав чернослива, активно стимулируют костный обмен, поэтому этот доступный продукт становится простым и неожиданным решением для укрепления организма.

Чернослив способен эффективно защищать костную ткань от разрушения и замедлять её возрастное истончение / © pixabay.com

Тофу

Тофу является основой вегетарианского и веганского рациона, поскольку обеспечивает организм большим количеством белка, а также кальцием и другими элементами, отвечающими за прочность скелета. В то же время стоматолог подчеркивает, что включать тофу в свой рацион стоит не только тем, кто полностью отказался от мясных блюд.

«Это отличный вариант для тех, кто не употребляет молочные продукты. Он обеспечивает организм кальцием и белком, которые важны для крепких костей и зубов», — отметил врач.

Тофу обеспечивает организм большим количеством белка / © pixabay.com

В то же время специалисты отмечают, что одна только диета не может полностью устранить риск остеопороза или ослабления зубов, поскольку значительную роль играют и другие факторы образа жизни, в том числе:

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наличие или отсутствие физических упражнений;

наличие вредных привычек (курение или употребление алкоголя);

скрежет зубами;

сухость во рту;

заболевания, такие как диабет.

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