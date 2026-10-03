Не только отек и боль: какие незаметные признаки могут указывать на тромб

Боль в ноге / © Pexels

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Не только заметно опухшая и болезненная нога может свидетельствовать о тромбозе. Необычное тепло в одной конечности, небольшое изменение цвета кожи или ощущение напряжения также могут быть признаками того, что в глубокой вене образовался тромб.

Об этом пишет издание Egeszsegkalauz.

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Речь идет, прежде всего, о тромбозе глубоких вен — состоянии, при котором тромб образуется в венах, чаще всего ног. Он может возникнуть в области голени, бедра или таза и препятствовать нормальному кровотоку.

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Одним из характерных признаков может быть отек только одной ноги без видимой причины. При этом конечность может казаться более тяжёлой или напряжённой, а между правой и левой ногами возникает заметная разница.

Тромбоз может протекать практически незаметно

В то же время тромбоз не всегда сопровождается сильной болью или значительным отеком. Пораженный участок может лишь казаться теплее, чем остальная часть ноги, а кожа — слегка покраснеть или приобрести другой оттенок.

Именно поэтому отсутствие выраженных симптомов не означает, что тромба нет. У некоторых людей тромбоз глубоких вен может вообще не вызывать заметных жалоб.

По данным Egeszsegkalauz, сочетание нескольких симптомов — одностороннего отека, боли или болезненности при прикосновении, необычного ощущения тепла, изменения цвета кожи и ощущения напряжения — должно вызывать настороженность. В то же время определить по одним лишь симптомам, действительно ли образовался тромб, невозможно.

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Чем опасен тромб в глубокой вене

Опасность тромбоза глубоких вен заключается не только в нарушении кровотока в конечности. Часть тромба может отколоться и попасть с кровотоком в легкие, вызвав тромбоэмболию легочной артерии.

Это уже опасное для жизни состояние. Внезапная одышка, боль в груди, учащенное дыхание или пульс, головокружение, потеря сознания или кровь в мокроте требуют немедленной медицинской помощи.

Поэтому не следует игнорировать новый односторонний отек, боль, необычное ощущение тепла или изменение цвета ноги без видимой причины. Даже если симптомы кажутся незначительными, причину их появления должен оценить медицинский специалист.

Напомним, что некоторые привычные занятия могут негативно сказываться на работе мозга, концентрации внимания и когнитивных способностях. Среди них исследователи называют многозадачность, хронический стресс и даже длительное пребывание за рулем.

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