Не только похудеете: почему стоит есть тыкву

Тыква / © Associated Press

Реклама

Из тыквы можно приготовить практически все: и блюда с мясом, и торты, и даже варенье. Именно поэтому этот овощ так незаменим на нашей кухне: ведь если захочется чего-нибудь сладкого на диете, то тыква может стать хорошей альтернативой.

Она содержит витамин С, В, А, D и даже T (который нам знаком гораздо меньше, но положительно сказывается на обмене веществ), а также фолиевая кислота.

Если есть проблемы с кишечником или инсулиновой резистентностью, следует употреблять тыкву в необходимом количестве. Потому что в ее составе есть пектин, который помогает восстановить работу микрофлоры кишечника. Помимо пектина, в ней также содержится каротиноид (или витамин А), помогающий решить проблему сухости и тусклости лица.

Реклама

Какие еще преимущества употребления тыквы:

Полезна для профилактики рака. Тыквы содержат антиоксиданты, такие как альфа-каротин, бета-каротин и бета-криптоксантин. Они могут нейтрализовать свободные радикалы, не давая им повреждать клетки.

Для повышения иммунитета . Тыква богата питательными веществами, которые могут укрепить вашу иммунную систему. Во-первых, она содержит много бета-каротина, который организм превращает в витамин А.

Полезна для зрения . Тыква богата питательными веществами, которые связаны с крепким зрением с возрастом.

Способствует похудению. Тыква считается продуктом с высоким содержанием питательных веществ. Это означает, что она невероятно низкокалорийная, несмотря на большое количество питательных веществ. На самом деле тыква содержит менее 50 калорий на чашку.

Полезна для здоровья сердца. Тыква содержит разнообразные питательные вещества, которые могут улучшить здоровье сердца. В ней много калия, витамина С и клетчатки, связанных с пользой для сердца.

Раньше мы писали, как приготовить нестандартный салат из тыквы. Больше об этом читайте в новости.