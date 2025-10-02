ТСН в социальных сетях

Здоровье
85
2 мин

Не только похудеете: почему стоит есть тыкву

Тыква считается не только низкокалорийным овощем, но еще и полезной. Блюда из тыквы способны улучшить зрение, состояние кожи, работу сердца, а также укрепить иммунитет и способствовать похудению.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тыква

Тыква / © Associated Press

Из тыквы можно приготовить практически все: и блюда с мясом, и торты, и даже варенье. Именно поэтому этот овощ так незаменим на нашей кухне: ведь если захочется чего-нибудь сладкого на диете, то тыква может стать хорошей альтернативой.

Она содержит витамин С, В, А, D и даже T (который нам знаком гораздо меньше, но положительно сказывается на обмене веществ), а также фолиевая кислота.

Если есть проблемы с кишечником или инсулиновой резистентностью, следует употреблять тыкву в необходимом количестве. Потому что в ее составе есть пектин, который помогает восстановить работу микрофлоры кишечника. Помимо пектина, в ней также содержится каротиноид (или витамин А), помогающий решить проблему сухости и тусклости лица.

Какие еще преимущества употребления тыквы:

  • Полезна для профилактики рака. Тыквы содержат антиоксиданты, такие как альфа-каротин, бета-каротин и бета-криптоксантин. Они могут нейтрализовать свободные радикалы, не давая им повреждать клетки.

  • Для повышения иммунитета. Тыква богата питательными веществами, которые могут укрепить вашу иммунную систему. Во-первых, она содержит много бета-каротина, который организм превращает в витамин А.

  • Полезна для зрения. Тыква богата питательными веществами, которые связаны с крепким зрением с возрастом.

  • Способствует похудению. Тыква считается продуктом с высоким содержанием питательных веществ. Это означает, что она невероятно низкокалорийная, несмотря на большое количество питательных веществ. На самом деле тыква содержит менее 50 калорий на чашку.

  • Полезна для здоровья сердца. Тыква содержит разнообразные питательные вещества, которые могут улучшить здоровье сердца. В ней много калия, витамина С и клетчатки, связанных с пользой для сердца.

Раньше мы писали, как приготовить нестандартный салат из тыквы. Больше об этом читайте в новости.

