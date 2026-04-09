Не только потеря памяти: эксперты назвали три скрытых признака деменции, которые часто игнорируют

Деменция — это синдром нарушения когнитивных функций, которые часто связаны с потерей памяти и помрачением сознания. Последние исследования доказывают, что это прогрессирующее заболевание поражает ряд систем организма, работа которых, на первый взгляд, совершенно не связана с проблемами с памятью.

Об этом пишет Daily Express.

Ранние симптомы деменции часто путают с обычными признаками старения, из-за чего большинство людей их просто игнорируют. Однако специалисты отмечают, что если определенные странными проявления случаются крайне редко, это может быть нормой, однако их системность — тревожный сигнал. В исследовании Alzheimer’s Research UK призывают быть внимательными к себе и близким. Там отмечают, что если проблемы возникают постоянно, необходимо обязательно обратиться к семейному врачу.

Рискованные решения

По данным Alzheimer’s Research UK, болезнь Альцгеймера и другие виды деменции способны повреждать лобные доли мозга. Именно этот участок отвечает за критическое мышление, распознавание мошенничества и способность оценивать последствия своих действий.

Поэтому на ранних стадиях болезни люди часто начинают принимать рискованные или нелогичные решения, которые ранее были им несвойственны. Это несет прямую угрозу их финансовой стабильности и безопасности. Кроме того, больные могут постепенно забросить быт, переставая следить за чистотой в доме или собственной гигиеной.

В то же время специалисты Ассоциации Альцгеймера отмечают: единичные ошибки, например забытый вовремя платеж, обычно являются лишь признаком естественного старения, а не болезни.

Социальная изоляция

Когда человеку становится трудно подобрать слова или вспомнить имена знакомых, общаться с другими становится все сложнее. Из-за страха ошибиться или попасть в неловкую ситуацию, больные деменцией часто закрываются в себе и начинают избегать встреч с друзьями или привычных развлечений.

Также человеку может стать сложнее следить за быстрыми разговорами и иметь дело с шумной средой. В то же время это может свидетельствовать, что таким людям трудно успевать за своими хобби или следить за любимыми командами.

Однако, по данным Ассоциации Альцгеймера, со временем это нормально иногда чувствовать безразличие к семейным или социальным обязательствам.

Проблемы со зрением

Деменция может привести к проблемам со зрением и того, как человек воспринимает все вокруг. Из-за этого становится трудно читать, водить авто, различать цвета или правильно определять расстояние до предметов.

Также болезнь может проявляться в неправильной оценке лестниц или бордюров, что обычно не является проблемой. Однако эксперты отмечают, что ряд изменений зрения также может быть связан с типичными возрастными проблемами, такими как катаракта.

Медики насчитывают более 100 разновидностей деменции, и каждый из них проявляется индивидуально. По информации Национальной службы Великобритании NHS, самыми первыми тревожными сигналами, возникающими еще до официального диагноза, обычно становятся провалы в памяти и неспособность сосредоточиться.

Больным становится все труднее справляться с привычными бытовыми делами и подбирать слова во время разговора. Кроме того, на развитие болезни могут указывать резкие смены настроения, а также дезориентация во времени или пространстве, когда человек забывает текущую дату или не понимает, где именно находится.

Если у вы заметили у себя или у своих близких такие симптомы — вам стоит обратиться к своему семейному врачу.

