Не только потеря памяти: пять неочевидных признаков деменции, которые следует знать каждому

Деменция может проявляться не только как потеря памяти / © Getty Images

Потеря памяти — лишь один из возможных симптомов деменции. Это заболевание имеет более широкий спектр проявлений, которые часто остаются незамеченными на ранних стадиях.

Об этом пишет Daily Express.

Общеизвестно, что деменция является синдромом или совокупностью симптомов, связанных с понижением функций мозга. Большинство людей осознают, что потеря памяти является главным проявлением опасного заболевания, однако это не единственный признак, который может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Врач-невролог Байбин Чен, известный в сети как Dr Bing (врач Бинг), рассказал о пяти тревожных признаках, которые могут сообщать о деменции.

1. Нарушение осознания о собственном состоянии

Врач Бинг объяснил, что одним из таких симптомов является нарушение осознания собственного состояния. Это не отрицание или попытка обмана, а неврологический симптом, когда мозг человека физически не может распознать собственное когнитивное ухудшение. Это состояние называется анозогнозией.

«Например, человек может быть глубоко убежден, что прекрасно управляет автомобилем даже после ряда случаев, когда он путал маршрут», — добавил врач.

2. Смена личности

Еще одним признаком деменции может быть изменение личности, проявляющееся в:

потере интереса к хобби или делам, когда-то нравившимся;

отказе выходить на улицу;

утрате мотивации.

«С другой стороны, вы можете увидеть расторможение, противоположное явление, например, человек, который когда-то был очень вежливым, может начать рассказывать неуместные шутки или делать грубые комментарии», — пояснил врач.

3. Бред и галлюцинации

Следующий признак опасного заболевания — это бред и галлюцинации.

К примеру, в таком состоянии человек может думать, что родные его обворовывают или они могут думать, что близкого для них человека заменил самозванец.

4. Снижение уровня оценки ситуации и принятие решения

Как объяснил врач Бинг, четвертым признаком является то, что человек начинает плохо оценивать ситуацию и принимать странные решения.

Особенно это заметно в денежных вопросах: она может попасть на мошенников, давать всем деньги или покупать вещи, которые раньше никогда бы не купила.

5. Удивительная двигательная активность

Пятым признаком деменции является явление, когда человек совершает странные, повторяющиеся движения без очевидного смысла.

К примеру, она может непрерывно ходить по одному маршруту или без причины перебирать одежду.

Как объяснил невролог, это называется аберрантной двигательной активностью и свидетельствует о проблемах с моторным контролем.

Байбин Чен подчеркнул, если у кого-то из ваших знакомых проявляются какие-либо симптомы деменции — следует немедленно обратиться к врачу.

