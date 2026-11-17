Секрет долголетия / © pixabay.com

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Американский врач Дин Орниш, который почти 50 лет изучает долголетие, рассказал, какие повседневные привычки могут помочь сохранить здоровье в пожилом возрасте. По его словам, важную роль играют не только питание и физическая активность, но и близкие отношения с другими людьми.

Об этом сообщает Daily Mail.

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73-летний Дин Орниш, основатель Научно-исследовательского института профилактической медицины в Калифорнии, убежден, что для здорового старения не обязательно тратить большие деньги на специальные процедуры или добавки. Вместо этого он советует придерживаться четырёх простых принципов: правильно питаться, больше двигаться, меньше подвергаться стрессу и уделять внимание близким людям.

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В интервью исследователю долголетия Дэну Бюттнеру врач объяснил, что здоровые привычки легче поддерживать, когда они доставляют удовольствие, а не основаны на страхе.

«Страх на самом деле не является устойчивым, но то, что действительно устойчиво, — это радость, удовольствие, любовь и хорошее самочувствие», — отметил Орниш.

Что ест 73-летний врач

Основу рациона Орниша составляют растительные продукты с высоким содержанием клетчатки. При этом он не призывает полностью отказываться от углеводов, а советует отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам вместо рафинированных.

На завтрак врач обычно ест цельнозерновые хлопья с черникой и несладким миндальным молоком. На обед он выбирает салат, иногда добавляя в него тофу или другой соевый белок.

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А вот на ужин Орниш может позволить себе одно из своих любимых блюд — лазанью со шпинатом. По его словам, в ней содержится немного нежелательных компонентов, но при этом она хорошо насыщает.

Врач также рекомендует регулярно употреблять бобовые, овощи и другие продукты, богатые клетчаткой.

Почему секс и близкие отношения важны для долголетия

Особое внимание Орниш уделяет эмоциональному здоровью. Он убежден, что одиночество и социальная изоляция могут негативно сказываться на самочувствии и связаны с повышенным риском преждевременной смерти.

По мнению врача, секс может быть одним из способов укрепления эмоциональной связи между партнерами. Однако он подчеркивает, что речь идет прежде всего о доверии, поддержке и близости, а не только о сексуальной активности.

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«Я не говорю, что все должны заниматься сексом. Я говорю, что если делать это правильно, если это способ укрепить интимную близость, это может быть целебным», — пояснил он.

В то же время научные данные о связи между сексуальной активностью и более низкой смертностью не доказывают, что секс напрямую продлевает жизнь.

Какие еще привычки помогают сохранить здоровье

Помимо сбалансированного питания и поддержания теплых отношений, Орниш рекомендует регулярно заниматься аэробными и силовыми упражнениями, высыпаться и контролировать стресс.

Для этого он советует заниматься йогой или медитацией.

Врач подчеркивает, что наибольшую пользу может принести именно сочетание здоровых привычек, а не отдельные изменения в рационе или образе жизни.

В то же время Орниш признает, что гарантированного способа дожить до 100 лет не существует. По его мнению, главная цель заключается не только в увеличении продолжительности жизни, но и в сохранении её качества.

Напомним, ранее мы сообщали, почему врачи не рекомендуют исключать хлеб из рациона и какому следует отдавать предпочтение.

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