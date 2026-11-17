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Не только правильное питание: 73-летний врач раскрыл неожиданный секрет долголетия
Чтобы жить дольше, не обязательно тратить деньги на дорогие процедуры и добавки. Американский врач Дин Орниш, который десятилетиями изучает долголетие, назвал принципы, помогающие поддерживать здоровье.
Американский врач Дин Орниш, который почти 50 лет изучает долголетие, рассказал, какие повседневные привычки могут помочь сохранить здоровье в пожилом возрасте. По его словам, важную роль играют не только питание и физическая активность, но и близкие отношения с другими людьми.
Об этом сообщает Daily Mail.
73-летний Дин Орниш, основатель Научно-исследовательского института профилактической медицины в Калифорнии, убежден, что для здорового старения не обязательно тратить большие деньги на специальные процедуры или добавки. Вместо этого он советует придерживаться четырёх простых принципов: правильно питаться, больше двигаться, меньше подвергаться стрессу и уделять внимание близким людям.
В интервью исследователю долголетия Дэну Бюттнеру врач объяснил, что здоровые привычки легче поддерживать, когда они доставляют удовольствие, а не основаны на страхе.
«Страх на самом деле не является устойчивым, но то, что действительно устойчиво, — это радость, удовольствие, любовь и хорошее самочувствие», — отметил Орниш.
Что ест 73-летний врач
Основу рациона Орниша составляют растительные продукты с высоким содержанием клетчатки. При этом он не призывает полностью отказываться от углеводов, а советует отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам вместо рафинированных.
На завтрак врач обычно ест цельнозерновые хлопья с черникой и несладким миндальным молоком. На обед он выбирает салат, иногда добавляя в него тофу или другой соевый белок.
А вот на ужин Орниш может позволить себе одно из своих любимых блюд — лазанью со шпинатом. По его словам, в ней содержится немного нежелательных компонентов, но при этом она хорошо насыщает.
Врач также рекомендует регулярно употреблять бобовые, овощи и другие продукты, богатые клетчаткой.
Почему секс и близкие отношения важны для долголетия
Особое внимание Орниш уделяет эмоциональному здоровью. Он убежден, что одиночество и социальная изоляция могут негативно сказываться на самочувствии и связаны с повышенным риском преждевременной смерти.
По мнению врача, секс может быть одним из способов укрепления эмоциональной связи между партнерами. Однако он подчеркивает, что речь идет прежде всего о доверии, поддержке и близости, а не только о сексуальной активности.
«Я не говорю, что все должны заниматься сексом. Я говорю, что если делать это правильно, если это способ укрепить интимную близость, это может быть целебным», — пояснил он.
В то же время научные данные о связи между сексуальной активностью и более низкой смертностью не доказывают, что секс напрямую продлевает жизнь.
Какие еще привычки помогают сохранить здоровье
Помимо сбалансированного питания и поддержания теплых отношений, Орниш рекомендует регулярно заниматься аэробными и силовыми упражнениями, высыпаться и контролировать стресс.
Для этого он советует заниматься йогой или медитацией.
Врач подчеркивает, что наибольшую пользу может принести именно сочетание здоровых привычек, а не отдельные изменения в рационе или образе жизни.
В то же время Орниш признает, что гарантированного способа дожить до 100 лет не существует. По его мнению, главная цель заключается не только в увеличении продолжительности жизни, но и в сохранении её качества.
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