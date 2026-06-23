Не только родинки: врач назвала опасные симптомы рака кожи, которые люди игнорируют

Симптомы рака кожи / © www.credits

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Многие люди считают, что главным признаком рака кожи является родинка, которая меняет форму, размер или цвет. Однако врачи отмечают, что некоторые виды этого заболевания могут проявляться совсем иначе. Среди симптомов, которые часто игнорируют — красные или розовые пятна, шелушение кожи, блестящие узелки и долго незаживающие ранки.

Об этом сообщило издание Express.

Частный семейный врач Асия Маула из The Health Suite отметила, что многие люди не обращают внимания на такие изменения, поскольку они не похожи на типичные признаки рака кожи. Особое беспокойство, по ее словам, вызывают поражения, которые месяцами остаются без внимания специалистов из-за того, что не выглядят угрожающе.

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Врач объяснила, что любой участок кожи, который в течение нескольких недель остается покрасневшим, чешется, шелушится или немного болит и при этом не улучшается, заслуживает внимания. Специалисты советуют насторожиться, если рана не заживает более четырех недель, появляется красное, розовое или чешуйчатое пятно, блестящий перламутровый узелок, участок кожи с постоянной коркой, родинка меняет форму, размер или цвет, либо любое новообразование продолжает расти.

Медики подчеркивают, что кожа обладает естественной способностью к восстановлению, поэтому изменения, которые не исчезают в течение длительного времени, не следует оставлять без внимания. Если пятно или ранка сохраняется неделями или даже месяцами, следует обратиться к врачу для обследования.

Врач призвала не сосредотачиваться исключительно на родинках. Если какое-либо пятно, бугорок, язва или другое изменение на коже не исчезает, меняется или вызывает беспокойство, его следует показать врачу. По словам эксперта, раннее выявление рака кожи может существенно повлиять на эффективность последующего лечения.

Асия Маула также напомнила, что значительная часть ультрафиолетового излучения, повышающего риск развития онкологических заболеваний, приходится не только на отдых в солнечных странах, но и на повседневную активность — работу в саду, прогулки с собакой, обеды на свежем воздухе или отдых во дворе собственного дома.

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Напомним, ранее мы сообщали, что легкие, открытые и удобные вьетнамки могут привести к боли в стопах и даже травмам. Врач рассказал, кому следует быть особенно осторожным.

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