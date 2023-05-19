Не только сладости и газировки: стоматолог назвал 5 продуктов, которые ужасно вредны для зубов

Стоматологи годами умоляют не переборщивать со сладкими продуктами и соками. Впрочем, не только сладости и газированные напитки вызывают проблемы с зубами.

Лондонский косметический стоматолог, доктор Сэм Джетва, рассказал о пяти продуктах, которые людям следует избегать ради своей улыбки. Об этом пишет dailymail.co.uk.

Латте с куркумой

Считается, что эта специя не только придает кофе дополнительную энергию, но и обладает целебными свойствами. Сочетание орехового молока и сока корня куркумы не так хорошо для ваших зубов, особенно если вы хотите, чтобы они были жемчужно-белыми. Это потому, что ярко-желтый ароматический порошок, используемый для ароматизации и окрашивания продуктов питания и тканей, может окрасить ваши зубы, по словам Джетвы.

И еще хуже, если у вас есть виниры.

"Все зубы склонны к покраске и обесцвечиванию, и куркума может быть особенно проблематичной для людей, недавно прошедших отбеливание зубов или установивших виниры. После отбеливания ваши зубы могут быть более уязвимы к покраске, и хотя фарфоровые виниры не должны быть окрашены куркумой, ваши природные зубы могут быть окрашены, и потому, поскольку ваши виниры соответствуют вашим естественным зубам, в случае окрашивания ваши виниры будут выделяться", — сказал он.

Шкварки

Шкварки / Фото: Getty Images

Хрустящие закуски в баре и жаркое на ужин содержат много насыщенных жиров. Но жареная и запеченная в жире свиная кожура вредна не только для талии, но и для зубов. Стоматологи говорят, что мясное блюдо может сколоть зубы.

"Сколы и трещины на зубах очень распространены, и это становится еще более распространенным с возрастом, поскольку шансы на разрушение зубов увеличиваются", — говорит доктор.

По словам Джетвы, исследования показывают, что распространенность трещин на зубах составляет около 80 процентов среди людей старше 40 лет.

Он сказал: "Я вижу огромное количество пациентов, желающих вылечить сколотые и треснувшие зубы.

"Иногда люди даже не осознают, что их зуб треснул, но испытывают повышенную чувствительность в этой области, особенно при действии высоких или низких температур".

Трещины на зубах могут быть вызваны многими причинами, но чаще всего виноваты хрустящие продукты.

Он сказал: "Трещины обычно возникают из-за проблем с укусами, но также часто возникают из-за употребления таких продуктов, как шкварки или зерна попкорна, поэтому я стараюсь избегать всего этого. Части этих продуктов также могут застрять в канавках ваших зубов, впоследствии вызывая кариес".

Ириски

Ириски могут быть вкусными, но у них много сахара и не удивительно, что они не нравятся стоматологам.

"Я бы никогда не стал есть ириски, потому что они ужасно вредны для зубов", — говорит доктор Джетва. По данным NHS, сахар является одной из основных причин кариеса.

Кислота производится, когда бактерии во рту расщепляют сахар. Эта кислота растворяет поверхность зуба, являющегося первой стадией кариеса.

Но доктор Джетва не любит не только содержание сахара в ирисках, но и их липкую и жесткую текстуру. По словам стоматолога, легко сломать или расколоть зуб, кусая ириску.

"Тот факт, что они такие жевательные, означает не только то, что они прилипают к вашим зубам в течение более длительного времени, чем большинство продуктов, а это означает, что они с большей вероятностью повлекут за собой кариес. Липкая текстура также может создать огромные проблемы для людей, имеющие пломбы, коронки, композитные соединения или брекеты, потому что они могут сместить или даже вытащить любой из них", — отметил он.

Оливки

Оливки / Фото: Getty Images

Богатые антиоксидантами и витамином Е оливки могут быть здоровой закуской. Но те, у кого есть зубные камни, должны остерегаться их. Если вы случайно откусите косточку, она может повредить зубы.

Доктор Джетва сказал: "Большинство этих трещин остаются незамеченными, потому что стоматологи не научены их замечать, пока не получат последипломное образование, не являющееся частью регулярного обучения. Зубы могут повредить не только оливки, но и любые фрукты с косточками, от вишни и фиников до персиков".

Драже

Сделано почти полностью из сахара и твердых пород, это сладкое лакомство – ужас стоматологов. Доктор Джетва говорит, что твердый и сладкий вкус — это "ужасное сочетание для зубов", и говорит, что он "любой ценой избегал бы этого".

Они могут стать причиной трещин, сколов и кариеса.

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