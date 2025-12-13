Не только цитрусовые: фрукты с рекордным содержанием витамина С

Клубника / © Associated Press

Витамин С играет ключевую роль в поддержании иммунной системы: он защищает иммунные клетки, уменьшает воспалительные процессы и помогает организму быстрее восстанавливаться после болезней. Один из самых простых и естественных способов пополнить его запасы — регулярно употреблять фрукты.

Специалисты отмечают: разнообразие фруктов в рационе в течение недели позволяет без добавок покрывать суточную потребность в витамине С и поддерживать иммунитет в рабочем состоянии.

Семь фруктов с наибольшим содержанием витамина С

Абсолютным лидером по концентрации витамина С является вишня ацерола — до 1680 мг на 100 г. Из-за короткого срока хранения ее чаще употребляют в виде порошка или замороженных смесей.

Еще больше витамина С содержит каму-каму — от 2000 до 3000 мг на 100 г. Эта терпкая ягода из Амазонии редко встречается в свежем виде, поэтому обычно доступна в форме порошков или капсул.

Среди более доступных фруктов выделяется гуава — 228 мг на 100 г. Ее можно есть свежей или добавлять в смузи и блюда.

Киви обеспечивает около 75 мг витамина С на 100 г и дополнительно содержит клетчатку и калий, способствующие уменьшению воспаления.

В папайе — около 60 мг витамина С на 100 г. Она также богата витаминами A и E и антиоксидантами, в частности ликопином и лютеином.

Столько же витамина С содержит клубника. Кроме этого, она поддерживает здоровье кишечника и имеет относительно низкий гликемический индекс.

Замыкают список апельсины — примерно 59 мг на 100 г. Цитрусовые остаются одним из самых популярных и удобных источников витамина С в ежедневном рационе.

Почему витамин С важен ежедневно

Витамин С действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждений, помогает усваивать железо из растительной пищи и поддерживает нормальную работу иммунной системы. Поскольку он является водорастворимым и не накапливается в организме, его необходимо потреблять ежедневно с пищей.

Рекомендуемая суточная норма для взрослых составляет 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин. Медики предостерегают от чрезмерного употребления добавок с витамином С, однако получить его «много» именно из фруктов практически невозможно — избыток выводится из организма естественным путем.

Большинство людей могут полностью покрыть потребность в витамине С благодаря сбалансированному питанию без использования специальных добавок.

