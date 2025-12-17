ТСН в социальных сетях

Не только устрицы: 8 продуктов с цинком, которые реально работают для иммунитета

От иммунной системы до ощущения вкуса — цинк влияет на ключевые функции организма. Как получить его из пищи без крайностей.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Устрицы

Устрицы / © Associated Press

Цинк — один из ключевых микроэлементов, без которого организму сложно поддерживать иммунитет, заживлять раны и нормально работать на клеточном уровне. Получить его можно из повседневных продуктов, и некоторые из них могут удивить.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Больше всего цинка содержат устрицы и другие моллюски. Три средние устрицы обеспечивают около 24 мг этого минерала — это в разы больше суточной нормы. Также цинк есть в королевском крабе, мидиях и креветках, хотя в меньших количествах. Для большинства взрослых рекомендуемая суточная норма составляет 8-11 мг, а во время беременности и лактации — до 13 мг.

Хорошим источником цинка остается мясо — говядина, свинина и мясо птицы. Например, порция говядины из вырезки содержит почти 4 мг цинка, а индюшачья грудка — около 1,4 мг. В то же время получить этот минерал могут и те, кто придерживается растительного питания.

Бобовые — фасоль, чечевица, горох, арахис, а также соевые продукты — обеспечивают организм цинком и другими питательными веществами. Полстакана вареной чечевицы или твердого тофу содержит около 2 мг цинка. Хотя бобовые содержат фитаты, которые могут снижать усвоение минерала, правильное приготовление — замачивание, варка или ферментация — минимизирует этот эффект.

Цинк также есть в молочных продуктах. Стакан коровьего молока или ломтик чеддера обеспечивают примерно 1 мг минерала. Альтернативой могут быть растительные напитки на основе сои, которые часто обогащают цинком.

Добавить цинк в рацион помогут орехи и семечки. Семена конопли, тыквенные или подсолнечные семечки, а также миндаль содержат от 1 до 2,3 мг цинка на порцию. Неожиданным источником может стать и темный шоколад — плитка с содержанием какао 70-80% содержит более 3 мг цинка.

Небольшие количества цинка есть и в цельнозерновых продуктах, в частности овсянке, коричневом рисе и цельнозерновом хлебе. Фрукты и овощи не лидируют по содержанию этого минерала, однако картофель, листовая зелень, киви или грейпфрут также вносят свой вклад.

Специалисты предостерегают: если рацион не покрывает потребность в цинке, стоит обратиться к врачу или диетологу. Самостоятельный и длительный прием добавок может навредить — избыток цинка способен нарушать усвоение других минералов и вызывать побочные реакции.

