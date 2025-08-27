Не только витамин С: что есть, чтобы укрепить иммунитет

Витамин C стимулирует выработку лейкоцитов – белых кровяных телец, активно борющихся с инфекциями / © Pixabay

Реклама

Иммунитет — это способность организма сопротивляться и бороться с инфекциями и болезнями. Это происходит посредством иммунной системы. Из-за похолодания возможно увеличение количества вирусных заболеваний, поэтому следует позаботиться о своем здоровье.

Что есть для улучшения иммунитета

Черника

В ней много фитохимических веществ, таких как антоцианы, флавоноиды, фенольные кислоты и стильбены, которые вместе защищают организм.

Большое количество антиоксидантов в чернике содержится в ее темно-синей кожуре. Речь идет об антоцианах — мощных противовоспалительных соединениях, которые помогают бороться с воспалением и защищают мозг.

Реклама

Гранат

Антиоксиданты, содержащиеся в сочных рубиново-красных зернах граната, снижают уровень определенных биомаркеров, связанных с хроническими заболеваниями, такими как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет.

Эти преимущества для здоровья обусловлены главным образом наличием антиоксиданта пуникалагана.

Ежевика

В каждой из косточек, из которых состоит ежевика, содержатся защитные соединения, богатые витаминами А и С, каротиноиды, стеролы, терпеноиды, обеспечивающие мощные преимущества для здоровья.

Малина

Малина насыщена защитными антиоксидантами, которые могут бороться с оксидативным стрессом и воспалением, предотвращая развитие многих хронических заболеваний.

Реклама

Есть достаточно белка

Почему это важно? Потому что аминокислоты образуют в организме антитела и цитокины, регулирующие нашу иммунную систему. Также белки транспортируют множество микроэлементов по организму. Поэтому при дефиците белка в рационе иммунная функция будет проседать.

Не забываем о бобовых, гречихе и орехах, они являются источником растительного белка.

Добавлять продукты с витамином С

Витамин С играет немаловажную роль в иммунной системе, он способствует выработке лимфоцитов, помогающих защитить нас от инфекций. Витамин С также является антиоксидантом, который уменьшает влияние свободных радикалов на клетки, а значит, снижает воспаление в организме. А еще витамин С является частью защитной системы кожи.

Раньше мы писали, чем полезна голубика для здоровья и сколько ее можно употреблять в день. Больше об этом узнайте в новости.