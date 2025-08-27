- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 2 мин
Не только витамин С: что есть, чтобы укрепить иммунитет
Главный принцип рациона состоит в том, что полезные вещества должны поступать в организм сбалансированно. И, прежде всего, вам понадобятся белки и клетчатка.
Иммунитет — это способность организма сопротивляться и бороться с инфекциями и болезнями. Это происходит посредством иммунной системы. Из-за похолодания возможно увеличение количества вирусных заболеваний, поэтому следует позаботиться о своем здоровье.
Что есть для улучшения иммунитета
Черника
В ней много фитохимических веществ, таких как антоцианы, флавоноиды, фенольные кислоты и стильбены, которые вместе защищают организм.
Большое количество антиоксидантов в чернике содержится в ее темно-синей кожуре. Речь идет об антоцианах — мощных противовоспалительных соединениях, которые помогают бороться с воспалением и защищают мозг.
Гранат
Антиоксиданты, содержащиеся в сочных рубиново-красных зернах граната, снижают уровень определенных биомаркеров, связанных с хроническими заболеваниями, такими как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет.
Эти преимущества для здоровья обусловлены главным образом наличием антиоксиданта пуникалагана.
Ежевика
В каждой из косточек, из которых состоит ежевика, содержатся защитные соединения, богатые витаминами А и С, каротиноиды, стеролы, терпеноиды, обеспечивающие мощные преимущества для здоровья.
Малина
Малина насыщена защитными антиоксидантами, которые могут бороться с оксидативным стрессом и воспалением, предотвращая развитие многих хронических заболеваний.
Есть достаточно белка
Почему это важно? Потому что аминокислоты образуют в организме антитела и цитокины, регулирующие нашу иммунную систему. Также белки транспортируют множество микроэлементов по организму. Поэтому при дефиците белка в рационе иммунная функция будет проседать.
Не забываем о бобовых, гречихе и орехах, они являются источником растительного белка.
Добавлять продукты с витамином С
Витамин С играет немаловажную роль в иммунной системе, он способствует выработке лимфоцитов, помогающих защитить нас от инфекций. Витамин С также является антиоксидантом, который уменьшает влияние свободных радикалов на клетки, а значит, снижает воспаление в организме. А еще витамин С является частью защитной системы кожи.
