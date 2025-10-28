Не только вкусная приправа: эта популярная специя способна снизить уровень холестерина и кровяное давление

Кориандр / © pixabay.com

Реклама

Эта популярная специя, которую часто можно найти в кухонном шкафу многих домохозяек, может стать мощным защитником сердца и сосудов. Исследования доказывают, что семена кориандра, которые мы привыкли добавлять в карри или рагу, помогают эффективно снизить уровень холестерина и нормализовать кровяное давление.

Об этом пишет Daily Express.

Исследование, опубликованное в журнале «Current Cardiology Reviews», выявило, что семена кориандра обладают выразительным гиполипидемическим действием.

Реклама

Ученые выяснили, что специя способна снижать уровень, так называемого, «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности, или ЛПНП), а также триглицеридов (жиров). В экспериментальной группе животных, получавших кориандр, уровень общего холестерина и триглицеридов в тканях значительно снизился.

«Уровень ЛПНП и холестерина липопротеинов очень низкой плотности снизился, тогда как уровень холестерина липопротеинов высокой плотности («хорошего») увеличился в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой», — отметили исследователи.

Кориандр / © Credits

Специалисты также отмечают, что добавление этой специи в ваши блюда может уменьшить риск развития серьезных заболеваний, таких как инфаркт или инсульт.

Другое исследование, опубликованное в журнале «Этнофармакология» в 2009 году, показало, что семена или плоды кориандра могут эффективно снижать кровяное давление, или гипертонию.

Реклама

«Результаты исследований указывают на то, что плоды кориандра проявляют стимулирующий, тормозной и гипотензивный эффекты на кишечник, возможно, через холинергический, антагонист Ca (2+) и комбинацию этих механизмов соответственно. Кроме того, мочегонные свойства добавляют ценности использования этой специи при гипертонии», — отмечают ученые.

Эксперты также отмечают, что не стоит забывать контролировать уровень холестерина в организме и следить за артериальным давлением. Однако, если у вас возникает беспокойство относительно вашего состояния — специалисты советуют обратиться к своему семейному врачу.

Ранее ученые назвали напиток, который защищает от болезни Паркинсона.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.