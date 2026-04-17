Не только вода: ученые назвали популярный напиток, который увлажнит вас дольше

Ученые установили, что молоко может дольше удерживать жидкость в организме, чем вода. Однако этот эффект имеет ограничения и не меняет рекомендаций для ежедневного питья.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Еще с 2007 года исследования демонстрируют подобную тенденцию: молоко может дольше поддерживать положительный баланс жидкости в организме. В частности, в 2016 году в «The American Journal of Clinical Nutrition» ученые ввели индекс гидратации напитков, чтобы сравнить их способность удерживать воду в организме. В рамках четырехчасового наблюдения обезжиренное и цельное молоко показали более высокие результаты, чем вода — прежде всего из-за меньшего объема мочи после употребления.

Похожие выводы получили и в других работах. В исследовании, опубликованном в «British Journal of Nutrition», участников доводили до легкого обезвоживания во время физических нагрузок, после чего они восстанавливали жидкость различными напитками. Те, кто употреблял молоко или молоко с добавлением натрия, сохраняли положительный баланс жидкости в течение пяти часов. Зато в группах, где использовали воду или спортивные напитки, этот баланс снова становился отрицательным уже примерно через час.

Отдельное исследование Университета Лимерика также показало, что после физических нагрузок и теплового обезвоживания молоко эффективнее восстанавливает водный баланс, чем растворы углеводов с электролитами или обычная вода. Подобный результат получили и исследователи из Университета штата Пенсильвания в 2020 году, изучая напиток на основе молочного пермеата — он имел более высокий индекс гидратации и самый низкий уровень диуреза среди протестированных вариантов.

Ученые объясняют этот эффект составом молока. Оно содержит белки, жиры, углеводы и электролиты — натрий и калий. В отличие от воды, которая быстро проходит через желудок, молоко усваивается медленнее. Это замедляет выведение жидкости из организма. Электролиты, в частности натрий, помогают удерживать воду в тканях и кровотоке, уменьшая объем мочи.

В то же время эксперты отмечают существенные ограничения. Большинство исследований имеют небольшую выборку и оценивают эффект только в течение нескольких часов. Нет достаточных данных, чтобы утверждать, что преимущество молока сохраняется в течение всего дня или имеет значительное влияние на здоровье человека без обезвоживания.

Еще один важный фактор — калорийность. В исследованиях объем молока, который обеспечивал лучшую гидратацию, содержал более 1000 калорий. Для спортсменов после интенсивных тренировок это может быть оправдано, однако для большинства людей такое количество калорий является чрезмерным и может противоречить принципам сбалансированного питания.

Именно поэтому специалисты, в частности из Гарвардской школы общественного здоровья, продолжают рекомендовать воду как основной напиток для ежедневного употребления. Она не содержит калорий и обеспечивает базовые потребности организма в жидкости без дополнительной нагрузки.

