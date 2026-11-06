Не весь жир вредит организму: ученые обнаружили неожиданную связь с психическим здоровьем

Бурая жировая ткань помогает организму согреться и улучшает настроение / © Фото из открытых источников

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Жировая ткань не всегда накапливает энергию и способствует увеличению массы тела. В организме человека есть также бурая жировая ткань, которая, напротив, тратит энергию для выработки тепла. Новое исследование выявило, что его наличие может быть связано не только с лучшим метаболическим здоровьем, но и с меньшей распространенностью психических расстройств.

Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

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Как бурая жировая ткань связана с депрессией

Международная команда ученых проанализировала медицинские данные 101243 пациентов онкологического центра Memorial Sloan Kettering в Нью-Йорке. Они изучили результаты ПЭТ/КТ-сканирования, проводимых по медицинским причинам, а также диагнозы и информацию о назначенных препаратах.

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На снимках искали бурую жировую ткань, которая накапливает глюкозу и производит тепло в ответ на холод. После сравнения групп с подобными возрастом, полом, индексом массы тела и температурой окружающей среды выяснилось, что депрессивные эпизоды фиксировали у 5,4% людей с обнаруженной бурой жировой тканью и у 8,2% тех, у кого ее не увидели.

Тревожные нарушения также реже диагностировали среди пациентов с бурым жиром. После учета дополнительных факторов, включая курение, тип и стадию онкологического заболевания и лечения, шансы иметь диагноз депрессивного эпизода в этой группе были на 32% ниже, а тревожного расстройства — на 22%.

Ученые также использовали искусственный интеллект для оценки количества и активности бурой жировой ткани примерно у 8700 пациентов. Высшую ее активность, особенно в области подмышек, связали с лучшими метаболическими и сердечно-сосудистыми показателями. В то же время, этот анализ не доказывал прямого влияния активности бурого жира на настроение.

Почему этот жир может быть полезен

В отличие от белой жировой ткани, преимущественно сохраняющей энергию, буря помогает организму производить тепло. Она находится, в частности, в области шеи, у ключиц, в верхней части грудной клетки и под мышками. Ее клетки богаты митохондриями, которые и придают ткани характерного коричневого цвета.

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У людей, у которых обнаружили бурую жировую ткань, также зафиксировали более низкие показатели глюкозы и гликированного гемоглобина, меньше триглицеридов и определенных маркеров воспаления. Именно лучший метаболический профиль и более здоровое распределение жира в организме могут частично объяснять связь с психическим здоровьем.

Эндокринолог Рокфеллеровского университета Николас Гомес-Баной назвал это наиболее вероятным объяснением результатов. В то же время исследователи не установили, влияет ли активная бурая жировая ткань на психическое состояние, или в целом здоровый метаболизм способствует одновременно ее сохранению и лучшему самочувствию.

Может ли активация бурого жира помочь от депрессии

Ученые также изучили медицинские записи людей, принимавших разные препараты. В частности, среди пациентов, которые использовали антидепрессанты группы СИОС, бурую жировую ткань обнаруживали реже. Это согласуется с предыдущими исследованиями, свидетельствующими о том, что такие препараты могут снижать ее активность.

Отдельно команда исследовала влияние препарата лозартан, применяемого для лечения высокого кровяного давления. В экспериментах с клетками бурой жировой ткани и мышами он повышал ее активность и расход энергии. Однако эти опыты не проверяли влияние препарата на депрессию или тревожность.

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Авторы отмечают, что работа была ретроспективной, поэтому устанавливает только статистические связи, а не причинно-следственную зависимость. Кроме того, все участники были пациентами онкологического центра, а более трех четвертей в сравниваемых группах составляли женщины. Воздействие типа опухоли и лечения также не удалось полностью исключить.

Исследователи полагают, что предстоящие клинические испытания способов активации бурой жировой ткани должны отдельно оценивать изменения психического состояния участников.

Напомним, ученые назвали напиток, помогающий улучшить настроение и психическое здоровье — и это не алкоголь. Ежедневное употребление стакана свежего фруктового сока или смузи может оказывать положительное воздействие. на психическое здоровье и депрессии.

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