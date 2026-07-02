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Не все мясо безопасно: какие продукты эксперты не советуют покупать в супермаркете
Эксперты рассказали, почему некоторые виды мяса лучше не брать в супермаркетах.
Большинство украинцев покупают мясо именно в супермаркетах, ведь это быстро и удобно. В то же время опытные мясники отмечают: отдельные виды мяса лучше выбирать в специализированных магазинах, где их готовят непосредственно перед продажей и более тщательно контролируют качество.
Об этом пишет Egeszseg Kalauz.
По словам экспертов, особенно это касается:
фарша;
выдержанной говядины;
мяса на кости;
паштетов и терринов;
субпродуктов
Именно эти продукты больше всего зависят от свежести, правильного хранения и профессиональной обработки.
Почему особое внимание следует обратить на фарш
Фарш является одним из самых чувствительных продуктов. После измельчения площадь контакта мяса с воздухом увеличивается, что создает благоприятные условия для развития бактерий при нарушении температурного режима.
В специализированных мясных магазинах его нередко готовят непосредственно по просьбе покупателя, что обеспечивает максимальную свежесть и позволяет контролировать состав и жирность продукта.
Эксперты объясняют, что надпись «выдержана» еще не означает одинаковое качество.
В супермаркетах чаще всего используют технологию влажной выдержки в вакуумной упаковке. В профессиональных мясных магазинах часто используют сухую выдержку, которая длится дольше, но обеспечивает более насыщенный вкус и другую структуру мяса.
На что обратить внимание во время покупки
Специалисты советуют проверять:
целостность упаковки;
срок годности;
температуру хранения;
природный цвет продукта;
отсутствие неприятного запаха;
количество жидкости внутри упаковки.
Если упаковка повреждена или на ней накопилось много жидкости, от покупки лучше отказаться.
Эксперты отмечают: это не означает, что мясо из супермаркетов некачественно. Крупные торговые сети работают по строгим правилам безопасности пищевых продуктов.
Впрочем, для отдельных категорий, прежде всего фарша, субпродуктов, мяса на кости и выдержанной говядины, преимуществом специализированных мясных магазинов является более быстрое обращение продукции, возможность индивидуальной обработки и лучший контроль свежести.
Специалисты напоминают, что безопасность мяса зависит не только от места покупки.
После приобретения его нужно как можно быстрее положить в холодильник, избегать контакта сырого мяса с готовыми продуктами, использовать доску для нарезки, а фарш и мясо птицы обязательно тщательно термически обрабатывать. Самое правильное хранение, гигиена и достаточное приготовление помогают минимизировать риск пищевых отравлений.
Напомним, обработанное мясо (колбасы, сосиски, паштеты, бекон) может вредить здоровью кишечника из-за высокого содержания соли, жиров и добавок. Оно отрицательно влияет на микробиом и может вызвать дискомфорт. Диетологи советуют почаще выбирать свежее мясо, рыбу и растительные источники белка, а также обращать внимание на состав продуктов.