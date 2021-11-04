Не все выздоровевшие от COVID-19 украинцы смогут получить цифровой сертификат: почему и кого это касается

Не все выздоровевшие от COVID-19 украинцы смогут получить цифровой сертификат: почему и кого это касается

Цифровой "ковид"-сертификат будет двух видов: внутренний и международный.

Со следующей недели в Украине появится сертификат об выздоровлении от коронавирусной инфекции. Он будет двух видов: внутренний и международный. Однако не все украинцы смогут его получить.

В Министерстве здравоохранения объяснили, почему и кого это коснется.

По информации Минздрава, этот сертификат будет доступен только тем, у кого врач установил COVID-19 с момента запуска функционала нового сертификата. Если ваш диагноз был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 или раньше в 2021 году, то вы не сможете сгенерировать его. Также не получат цифровой COVID-сертификат украинцы, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу. Потому что медицинский работник не внес данные о болезни в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

Этот сертификат можно будет сгенерировать в приложении или на портале "Дія через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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