Не выплевывайте деньги: почему стоматологи запрещают полоскать рот после чистки зубов

Неправильная чистка зубов может нанести больше вреда, чем пользы. / © Pexels

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Во время ежедневного ухода за зубами большинство людей допускает критические ошибки, которые со временем серьезно повреждают эмаль и десну. Эти привычные, но совершенно ложные движения, неправильное время для процедуры и игнорирования базовых правил становятся главными причинами развития кариеса.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

Опасность утренней чистки и полоскания

Наиболее распространенной ошибкой является чистка зубов сразу после завтрака, когда кислоты из пищи временно размягчают защитный слой. Если в этот момент начать активно работать кистью, можно буквально стереть собственную зубную эмаль. Специалисты советуют проводить процедуру сразу после пробуждения или ждать не менее получаса после утреннего приема пищи.

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Другой критической привычкой является тщательное полоскание рта водой после завершения процедуры. Таким образом, человек просто вымывает в раковину полезный слой фтора, который должен укреплять зубы и защищать их от разрушения. Правильный метод состоит в том, чтобы только выплюнуть лишнюю пену от пасты и удержаться от питья в течение пятнадцати минут.

Правильная техника и продолжительность

Многие ошибочно полагают, что сильное нажатие на щетку и интенсивные горизонтальные движения обеспечивают лучшую очистку. На самом деле агрессивное трение неотвратимо повреждает десну и приводит к повышенной чувствительности зубных шеек. Инструмент нужно держать под углом 45 градусов и выполнять мягкие круговые или выметальные движения.

Для идеальной гигиены также важно важно ежедневно использовать зубную нить, поскольку обычная щетка очищает лишь шестьдесят процентов поверхности. Кроме того, сама процедура должна длиться не менее двух минут, охватывая все участки полости рта. В конце чистки врачи настоятельно рекомендуют обязательно удалять налет с языка, где скапливаются бактерии.

Замена щетки и скрытые угрозы

Даже самая качественная зубная щетка теряет свою эффективность, поэтому ее нужно менять как минимум раз в три месяца. Внеочередная замена инструмента также обязательна после перенесенных инфекционных заболеваний, таких как грипп или ангина. Изношенные щетинки не только плохо вычищают остатки пищи, но и становятся опасным питомником вредных микроорганизмов.

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Отдельную угрозу здоровью зубов представляет сухость во рту, ведь слюна является важнейшей природной системой защиты. Она эффективно нейтрализует кислоты, смывает остатки пищи и препятствует размножению опасных бактерий. Чтобы поддерживать достаточное увлажнение, специалисты советуют пить много чистой воды и минимизировать употребление углеводных перекусов в течение дня.

Напомним, стоматолог назвал неожиданную причину кариеса и два средства, уничтожающих зубную эмаль . В то же время врач посоветовал использовать обычные уксус и соль для ухода за полостью рта.

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