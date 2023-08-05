Небольшая физическая активность ежедневно поможет снизить риск рака — исследования

Если вы утверждаете, что у вас не хватает времени на физические упражнения, стоит запомнить: всего четыре с половиной минуты интенсивной физической активности ежедневно может быть достаточно, чтобы значительно снизить риск заболевания раком.

Физическая активность продолжительностью не менее 3,6 – 4,5 минут в день была связана со снижением риска заболевания раком на 17-18%.

Такие выводы опубликовали австралийские ученые в журнале JAMA Oncology под названием «Краткие вспышки интенсивной ежедневной деятельности могут быть связаны с понижением заболеваемости раком». Возглавил исследование профессор Эммануэль Стаматакис из Школы наук о здоровье Сиднейского университета.

"Мы знаем, что большинство людей среднего возраста не занимаются спортом регулярно, поэтому они подвергаются повышенному риску рака. Но только благодаря появлению определенных технологий, таких как трекеры активности, можно увидеть влияние коротких вспышек случайной физической активности, которая выполняется как часть повседневной жизни", — сказал Стаматакис. Он также отметил, что повышенная интенсивная ежедневная физическая активность на протяжении всего 4-5 минут с короткими перерывами приблизительно по одной минуте связана с общим снижением риска рака на 18% и даже до 32% для видов рака, связанных с физической активностью. .

Команда изучила данные 22 398 взрослых, вообще не занимающихся спортом, за исключением прогулок раз в неделю или реже, в исследовании, продолжавшемся в течение 6,7 лет. Участники исследования носили на запястье акселерометры, которые использовались для измерения коротких периодов интенсивной активности, например подъем по лестнице, очень быстрой ходьбы, ходьбы в гору и т.д. во время повседневной жизни. Измерения показали, что большинство выполняемых ими интенсивных действий длилось минуту или меньше.

За период наблюдения среди участников было обнаружено 2356 случаев рака. После нейтрализации других факторов при анализе данных было обнаружено, что интенсивная физическая активность продолжительностью не менее 3,6 — 4,5 минут в день была связана со снижением риска заболевания раком на 17-18% по сравнению с отсутствием интенсивной активности.

Также было обнаружено, что примерно 4,5 минут интенсивной физической активности в день были связаны со снижением риска заболевания раком на 20%. Кроме того, когда данные в новом исследовании рассматривались только в отношении тех типов рака, которые, как считают, вызваны недостаточной физической активностью, оказалось, что 4,5 минуты интенсивной активности помогли снизить риск риска заболеть раком на 31%. Эта категория включает 26 видов рака, включая рак легких, рак печени, рак толстой кишки, рак головы и шеи, рак молочной железы и некоторые виды рака крови.

Исследователи пришли к выводу, что даже несколько минут физической активности лучше, чем никакой вообще.

Комментируя исследования, Израильское онкологическое общество (ICA) порекомендовало по крайней мере несколько минут в день выполнять интенсивную деятельность, например подниматься по лестнице, очень быстро идти, быстро вращать педали на спиннинге/велотренажере, тренироваться на лестнице или эллиптическом тренажере, прыгать через веревку и т.д.

Ира Толчин, директор кампании по продвижению здоровья и благополучию ICA, пояснила, что даже интенсивная физическая активность в течение короткого периода времени может способствовать снижению риска рака. При этом важно совмещать занятия спортом со здоровым питанием, отказом от курения и избегание влияния табачного дыма, уменьшить потребление алкоголя, поддерживать здоровое и сбалансированное питание и нормальную массу тела.

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