Недостаточный или чрезмерный сон сокращает длительность жизни, но существует способ противодействия

Недавнее исследование показало, что с помощью физической активности можно предотвратить некоторые негативные эффекты недостаточного или слишком длительного сна.

Как пишет scitechdaily.com, в исследовании участвовало более 90 000 взрослых, используя устройства акселерометров для измерения продолжительности сна и физической активности, что обеспечило более точные данные.

Исследование показало, что увеличение уровня физической активности снижает риск смертности, связанный с коротким или длинным сном. Достаточное количество физических упражнений может частично компенсировать негативное влияние нездорового продолжительности сна, подчеркивая важность продвижения как физической активности, так и здорового сна для предотвращения преждевременной смерти среди взрослых среднего и старшего возраста.

Исследования опубликовали в журнале Европейского общества кардиологии (ESC) "European Journal of Preventive Cardiology".

Также читайте Девушка пила воду с лимоном каждый день в течение месяца и насчитала 5 главных изменений в здоровье

"Исследование показало, что повышение уровня физической активности снижает риски смертности, связанные с недостаточной или слишком длительной продолжительностью сна", — сказал автор, доктор Жи Хуи Чжан из Аффилированной мозговой больницы Гуанчжоуского медицинского университета, Китай.

Достаточная физическая активность и надлежащий сон важны для увеличения продолжительности жизни. Однако взаимосвязь между физической активностью и продолжительностью сна для поддержания здоровья оставалась неопределенной. Предыдущие исследования были в основном ограничены своей зависимостью от субъективных данных, полученных самооценкой физической активности и сна, которые могут быть неточными. Альтернативой является устройство акселерометра, которое отслеживает движение, что дает более объективный и надежный метод оценки как уровня активности, так и продолжительности сна.

Это было первое исследование, обнаружившее совместное влияние физической активности и продолжительности сна на риск смерти с помощью акселерометрии. В исследовании приняли участие 92 221 взрослых в возрасте от 40 до 73 лет из когорты UK Biobank, носивших на запястье акселерометр в течение одной недели между 2013 и 2015 годами.

Также читайте Врачи рассказали, кому можно и кому категорически запрещено есть бананы

Продолжительность ночного сна была классифицирована как короткая (менее шести часов), нормальная (от шести до восьми часов) или длинная (более восьми часов). Общий объем физической активности был распределен на тертиль (низкий, средний и высокий). Физическая активность умеренной и высокой интенсивности была классифицирована как соответствующая или соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Данные о смертности были собраны из реестров смерти. Основным результатом была всеобщая смертность. Второстепенными конечными точками были смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и смерть от рака.

Средний возраст участников составил 62 года, 56% из них были женщинами. В течение медианного периода продолжительностью семь лет скончались 3080 участников — 1074 от сердечно-сосудистых заболеваний и 1871 от рака.

Ученые обнаружили, как физическая активность влияет на влияние сна на смертность – сначала рассматривая объем активности, а затем умеренную и высокую физическую активность. Анализы были скорректированы под факторы, которые могут оказывать влияние на взаимосвязи, включая возраст, пол, этничность, уровень депривации, уровень образования, сезон измерения сна, индекс массы тела, диета, курение, употребление алкоголя и работа по сменах.

Относительно объема активности у тех, кто имеет низкий объем, короткий и долгий сон связан с увеличением риска общей смерти на 16% и 37% соответственно.

У участников со средним уровнем физической активности только короткий сон был вреден, с повышенным риском общей смерти на 41%. У тех, кто обладает высоким уровнем физической активности, продолжительность сна не связана с риском смерти. Относительно сердечно-сосудистой смерти короткие сны у людей с низким уровнем физической активности связаны с возросшим риском на 69%, но это исчезает, когда объем физической активности возрастает до умеренного или высокого. Относительно смерти от рака длительные сны у людей с низким уровнем физической активности связаны с возросшим риском на 21%, но это исчезает, когда объем физической активности возрастает до умеренного или высокого уровней.

Подобные результаты были получены в отношении умеренной и интенсивной физической активности. У участников, не соответствовавших рекомендациям ВОЗ, короткий и долгий сон связан с увеличением риска общей смерти на 31% и 20% соответственно. Эти риски исчезали у тех, кто отвечал рекомендациям ВОЗ. Относительно сердечно-сосудистой смерти короткие сны у людей, которые не соответствовали рекомендациям по интенсивности физических упражнений, связаны с увеличенным риском на 52%, но это исчезает у тех, кто отвечает рекомендациям. Относительно смерти от рака, продолжительные сны у людей, которые не соответствовали рекомендациям, связаны с возросшим риском на 21%, но это исчезает у тех, кто следует рекомендациям ВОЗ.

Доктор Чжан сказал: "Наши результаты свидетельствуют о том, что усилия по продвижению здорового образа жизни, направленные на физическую активность и продолжительность сна, могут быть более эффективными в предотвращении или задержании преждевременной смерти среди людей среднего и пожилого возраста, чем концентрация только на одной из этих привычек. В идеале людям следует всегда получать здоровые количества как физической активности, так и сна. Однако исследование показывает, что достаточное количество физической активности может частично компенсировать негативное влияние недостаточного сна".

Напомним, хирург-онколог Николай Аникусько рассказал, какие продукты могут вызвать рак и как питаться, чтобы его избежать. Также дал советы родителям о том, как должен питаться ребенок.

Читайте также: