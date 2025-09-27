Недостаток сна может провоцировать неизлечимую болезнь: что известно

Бессонница / © Фото из открытых источников

Проблемы со сном могут навредить человеку больше, чем чувство вялости на следующий день. Новое исследование американских ученых показало, что хроническая бессонница может увеличить риск развития деменции.

Об этом пишет Daily Express.

Исследователи наблюдали за 2750 взрослыми от 50 лет, чтобы изучить влияние бессонницы на здоровье мозга. Участников ежегодно тестировали на память и мышление, а некоторым производили сканирование мозга, чтобы выявить повреждения и белковые отложения, связанные с болезнью Альцгеймера.

По результатам исследования, у 14% людей с хронической бессонницей развились легкие когнитивные нарушения или деменция, тогда как среди тех, кто не испытывал проблем со сном, эта цифра составляла лишь 10%.

По словам исследователя Тимоти Гирна, люди с плохим сном на первом же обследовании показывали признаки старения мозга. В них было больше амилоидных бляшек и повреждений белого вещества, что характерно для болезни Альцгеймера и сосудистых нарушений.

Он отметил, что эти два состояния — амилоидные бляшки и повреждения сосудов — ускоряют снижение когнитивных функций. Амилоид повреждает сами нейроны, а повреждение белого вещества нарушает связь между разными частями мозга. По словам специалиста, плохой сон действует на мозг как «двойной удар», ускоряя путь к деменции сразу несколькими путями.

Кроме того, плохой сон часто сопровождается депрессией, тревогой, хронической болью и апноэ сна, которые сами по себе вредны для мозга.

Следовательно, люди с хронической бессонницей имеют повышенный риск развития деменции или легких когнитивных нарушений.

Ранее врач-невролог назвал пять неочевидных симптомов, которые могут указывать на развитие деменции, среди которых нарушение осознания о собственном состоянии и изменение личности.

