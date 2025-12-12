Недосып сокращает жизнь: почему даже одна ночь без сна опасна

Сон / © Pexels

Новое исследование американских ученых из Университета здравоохранения и науки штата Орегон (OHSU) показало, что недостаточное количество сна может сокращать продолжительность жизни сильнее неправильного питания или малоподвижного образа жизни.

Об этом пишет Science Alter.

Исследование определило, что менее семи часов сна в сутки считается недостаточным. Даже после учета таких факторов, как физическая активность, уровень образования и занятость, недосып оставался мощным предиктором сокращенной продолжительности жизни. Только курение оказалось более сильным фактором риска.

«Я не ожидал, что недосып будет столь сильно коррелировать с продолжительностью жизни», — отметил физиолог сна из OHSU Эндрю Макхилл.

Воздействие недосыпа на организм

Даже одна ночь без сна может оказывать влияние на работу нейронных сетей мозга и иммунной системы, объясняют ученые. Длительные проблемы со сном повышают риск развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, что в свою очередь сокращает жизнь.

Диета и физическая активность, хоть и важные, не имеют такого прямого эффекта на продолжительность жизни, как полноценный сон. Кроме того, исследование показало, что социальные связи и регулярные физические упражнения способствуют долголетию, но недостаточный сон нейтрализует их положительное влияние.

Специалисты советуют придерживаться режима сна, избегать привычек просматривать социальные сети или новости перед сном, а также находить время для расслабляющих практик, таких как йога или тай-чи.

Американская академия медицины сна рекомендует спать не менее семи часов в сутки, при необходимости компенсируя недосып в выходные дни.

«Сон — это не роскошь, а ключевой фактор здоровья и долголетия», — отмечает Макхилл.

Напомним, что каждый третий взрослый спит недостаточно, но не все знают о последствиях. Ученые выяснили, что даже одна короткая ночь вызывает негативные изменения.