Недосыпание может привести к набору веса: ученые объяснили, почему это происходит

© Credits

Реклама

Плохой сон давно связывается с увеличением веса, а новое исследование американских ученых показало, насколько даже незначительное сокращение сна может влиять на организм.

Об этом сообщает Mirror.

Исследователи из Колумбийского университета установили, что сокращение продолжительности сна примерно на 80 минут каждую ночь может привести к увеличению массы тела примерно на 0,5 кг (1 фунт) за шесть недель.

Реклама

Руководитель исследования, профессор нутрициологии Мари-Пьер Сен-Онж отметила, что достаточный сон может помочь снизить риск ожирения и связанных с ним заболеваний, в частности сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В исследовании приняли участие 95 взрослых, обычно спавших 7–8 часов в сутки. В течение шести недель они ложились спать на 90 минут позже, а в другой шестинедельный период соблюдали привычный режим сна. Участники носили специальные мониторы, а ученые контролировали вес, охват талии, состав тела и уровень гормонов, связанных с аппетитом.

Первый автор исследования Фарис Зурайкат подчеркнул, что хотя привес за шесть недель кажется небольшим, в долгосрочной перспективе последствия могут быть существенными. По его словам, если такой режим сна будет сохраняться в течение года, это может привести к клинически значимому увеличению массы тела.

Кроме того, участники исследования стали менее активными. В среднем они проводили сидя на 17 минут больше каждый день, а среди мужчин и женщин в постменопаузе этот показатель вырос почти до 30 минут в день.

Реклама

Предыдущие исследования этой же научной группы также показали, что недостаток сна повышает инсулинорезистентность у женщин с повышенным кардиометаболическим риском, особенно после менопаузы. В другой работе ученые обнаружили, что недосыпание может способствовать воспалительным процессам в сердечно-сосудистой системе.

Авторы подводят итоги: регулярный дефицит сна не только способствует набору веса, но и повышает риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней. Следующим шагом исследователи планируют выяснить, как улучшение качества и продолжительности сна может повлиять на здоровье регулярно недосыпающих людей.

Ранее говорилось, что наивысший уровень психологического и когнитивного функционирования люди достигают в возрасте 55–60 лет, а не до 30, как считалось ранее. Хотя скорость обработки информации и рабочая память начинают снижаться уже после 20 лет, с возрастом улучшаются словарный запас, жизненные знания, эмоциональный интеллект, дисциплинированность и способность принимать взвешенные решения. Ученые пришли к выводу, что именно сочетание опыта, знаний и личностной зрелости делает людей в возрасте 55–60 лет лучше подготовленными к выполнению сложных руководящих и ответственных ролей.

Новости партнеров