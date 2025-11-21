Сон / © Pexels

Несмотря на то, что большинство людей осознают важность сна, новые данные свидетельствуют, что 70% взрослых все еще спят недостаточно. Более того, исследования выявили прямую связь между недосыпанием и удвоением риска серьезных проблем, включая диабет, сердечные заболевания и стремительное увеличение веса.

Об этом пишет The Mirror.

Масштабное британское исследование, проведенное с участием тысячи человек (в возрасте 18-99 лет) экспертами «Страны кроватей» совместно с семейным врачом Катриной О’Доннелл, имело целью выяснить, как именно некачественный сон отражается на жизни людей, включая их здоровье, работу и финансовое положение.

Результаты выявили рост «кризиса сна» в Великобритании: 45% опрошенных регулярно просыпаются посреди ночи, а 47% испытывают усталость почти ежедневно.

Опрос также показал, что 56% людей тратят больше денег на товары первой необходимости и импульсивные покупки после плохого сна, тогда как 40% особенно жалеют о финансовых решениях, принятых из-за усталости.

По словам врача О’Доннелл, сон менее семи часов в сутки может оказать значительное влияние на организм.

«Плохой сон может повредить почти каждую систему органов нашего организма, что приводит к ухудшению здоровья. Сон всего по пять-шесть часов за ночь удваивает риск диагностирования преддиабета диабета 2 типа, а также повышает риск высокого кровяного давления», — отметила врач.

По словам врача, люди, которые спят всего четыре часа или меньше за ночь, вдвое чаще страдают от повышенного кровяного давления. Кроме того, превращение плохого сна в хроническую проблему может значительно повысить риск развития деменции в долгосрочной перспективе.

«Недосыпание связано со многими факторами риска сердечных заболеваний, включая нездоровый уровень холестерина и повышенный уровень гормонов стресса и веществ, указывающих на воспаление», — отметила О’Доннелл.

Она также отметила, что люди с плохим режимом сна чаще страдают от депрессии.

Врач советует всем, кто страдает от хронических и постоянных проблем со сном, обратиться к своему семейному врачу.

