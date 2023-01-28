Нехватка сил, усталость и нарушение сна: с симптомами депрессии теперь можно обращаться к семейному врачу

Если вы на протяжении длительного времени испытываете нехватку сил, усталость и нарушение сна, это может означать, что вам нужна психологическая поддержка.

Постоянная грусть или подавленное настроение, тревожность, потеря интереса или удовлетворение от деятельности, которая обычно приятна по крайней мере две недели, могут свидетельствовать о депрессии.

В НСЗУ заверили, что с такими признаками депрессивного состояния можно обращаться к семейному врачу.

"Люди с депрессией испытывают повседневные трудности в личной и социальной жизни. А также могут испытывать ухудшение физического здоровья. С симптомами депрессии теперь можно обращаться к семейному врачу. Этот специалист может оказывать квалифицированную помощь не только при ухудшении физического здоровья, но и при психических и неврологических расстройствах. А именно депрессия является одним из самых распространенных психических расстройств", — говорят врачи.

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Такое расстройство, которое может случиться у любого. Наличие депрессии не означает, что человек слаб или ленив. А обращение за помощью к специалисту не является признаком беспомощности. Напротив, это свидетельствует о заботе о себе и своих близких.

Что будет после обращения к врачу

В случае обращения человека с признаками депрессии семейный медик оценит его состояние.

Если депрессию диагностируют и будет иметь легкую форму, врач первичного звена будет работать над тем, чтобы снизить уровень стресса и усилить социальную поддержку.

Также он может рассмотреть, целесообразно ли назначать антидепрессанты, а главное, предложит регулярное сопровождение. При необходимости пациента направят к профильному специалисту.

Врач бытует заблуждение о том, что люди с депрессией с легкостью могут контролировать свои симптомы силой воли. Пациенты с такими заболеваниями часто имеют нереалистическое негативное отношение к себе, своей жизни и будущему. Их жизненная ситуация может быть действительно сложной, но депрессия вызывает неоправданные мысли о беспомощности. Эти мнения обычно отступают с облегчением симптомов депрессии.

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Если вы или ваши близкие замечают такие мысли за собой, скажите о них человеку, которому доверяете и обратитесь за помощью.

Чтобы найти медучреждение первичного звена, где можно получить психологическую помощь, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Или воспользуйтесь дешбордом. В поле группа услуг выберите пакет "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".

Добавим, что ближним и родным бывает сложно понять, что делать и как себя вести, если человек страдает депрессией.

Депрессия может лишить человека чувства собственного достоинства, надежды или счастья, делает повседневную жизнь и работу почти невозможными.

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