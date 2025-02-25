Неизвестная болезнь убила более 50 человек: между симптомами и смертью считанные часы

Неизвестная болезнь убила более 50 человек на северо-западе Конго, согласно сообщениям врачей на местах и Всемирной организации здравоохранения.

Об этом пишет Associated Press.

"В большинстве случаев интервал между проявлением симптомов и смертью составил 48 часов, и это то, что действительно влечет беспокойство", — сказал Серж Нгалебато, медицинский директор больницы Бикоро, регионального центра мониторинга, в интервью агентству.

Последняя вспышка заболевания в Демократической Республике Конго началась 21 января, и уже зарегистрировано 419 случаев, в том числе 53 смерти.

По данным Африканского бюро ВОЗ, первая вспышка в городе Болоко началась после того, как трое детей съели летучую мышь и умерли в течение 48 часов после появления симптомов геморрагической лихорадки.

Уже давно есть опасения, что болезни переходят от животных к людям в местах, где популярно употреблять в пищу диких животных. По данным ВОЗ в 2022 году, количество таких вспышек в Африке возросло более чем на 60% за последнее десятилетие.

После того, как 9 февраля в городе Бомате началась вторая вспышка нынешней загадочной болезни, образцы из 13 случаев были отправлены в Национальный институт биомедицинских исследований в столице Конго, Киншаси, для тестирования.

Все образцы оказались отрицательными на лихорадку Эбола или другие распространенные геморрагические лихорадки, такие как Марбург. Некоторые оказались положительными для малярии.

В прошлом году было установлено, что другая загадочная болезнь, похожая на грипп, убившая десятки людей в другой части Конго, вероятно, была малярией.

Напомним, в Китае обнаружили новый коронавирус. Вирус, названный HKU5, способен использовать тот же человеческий рецептор, что и COVID-19, для проникновения в клетки.

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