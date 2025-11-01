- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 1153
- Время на прочтение
- 1 мин
Немедленно избавьтесь: самые вредные масла для приготовления пищи
Эксперты по питанию все чаще предупреждают, что самым вредным маслом считается рафинированное соевое масло, активно используемое в пищевой промышленности.
Не все кухонные масла выдерживают высокие температуры, а их неправильный выбор может привести к образованию вредных соединений.
Лучшее масло для приготовления масла содержит небольшое количество насыщенных масел, таких как кокосовое масло, топленое масло, сливочное масло и рафинированное пальмовое масло, сохраняя наиболее устойчивые к нагреванию. Они сохраняют стабильность при высоких температурах.
Список масел, которые считаются наиболее вредными при приготовлении пищи из-за их нестабильности и склонности к образованию свободных радикалов:
Соевое масло
Кукурузное масло
Рапсовое масло
Подсолнечное масло
Сафлоровое масло
Эти масла содержат полиненасыщенные жиры, которые при нагревании разрушаются, выделяя вредные соединения.
Отметим, что потребители не всегда замечают соевое масло в своем рационе. Она содержится в составе майонезов, соусов, полуфабрикатов, кондитерских изделий и даже некоторых хлебобулочных продуктов. Кроме того, соевое масло может нарушать гормональный баланс, особенно у женщин, поскольку содержит фитоэстрогены. А чрезмерное потребление масла, прошедшего термическую обработку, способствует накоплению свободных радикалов в организме — это ускоряет старение клеток и снижает иммунитет.
