Немедленно избавьтесь: самые вредные масла для приготовления пищи

Многие убеждены, что растительные масла — это всегда полезно / © Pixabay

Не все кухонные масла выдерживают высокие температуры, а их неправильный выбор может привести к образованию вредных соединений.

Лучшее масло для приготовления масла содержит небольшое количество насыщенных масел, таких как кокосовое масло, топленое масло, сливочное масло и рафинированное пальмовое масло, сохраняя наиболее устойчивые к нагреванию. Они сохраняют стабильность при высоких температурах.

Список масел, которые считаются наиболее вредными при приготовлении пищи из-за их нестабильности и склонности к образованию свободных радикалов:

Соевое масло

Кукурузное масло

Рапсовое масло

Подсолнечное масло

Сафлоровое масло

Эти масла содержат полиненасыщенные жиры, которые при нагревании разрушаются, выделяя вредные соединения.

Отметим, что потребители не всегда замечают соевое масло в своем рационе. Она содержится в составе майонезов, соусов, полуфабрикатов, кондитерских изделий и даже некоторых хлебобулочных продуктов. Кроме того, соевое масло может нарушать гормональный баланс, особенно у женщин, поскольку содержит фитоэстрогены. А чрезмерное потребление масла, прошедшего термическую обработку, способствует накоплению свободных радикалов в организме — это ускоряет старение клеток и снижает иммунитет.

