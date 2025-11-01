ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
1153
Время на прочтение
1 мин

Немедленно избавьтесь: самые вредные масла для приготовления пищи

Эксперты по питанию все чаще предупреждают, что самым вредным маслом считается рафинированное соевое масло, активно используемое в пищевой промышленности.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Многие убеждены, что растительные масла – это всегда полезно

Многие убеждены, что растительные масла — это всегда полезно / © Pixabay

Не все кухонные масла выдерживают высокие температуры, а их неправильный выбор может привести к образованию вредных соединений.

Лучшее масло для приготовления масла содержит небольшое количество насыщенных масел, таких как кокосовое масло, топленое масло, сливочное масло и рафинированное пальмовое масло, сохраняя наиболее устойчивые к нагреванию. Они сохраняют стабильность при высоких температурах.

Список масел, которые считаются наиболее вредными при приготовлении пищи из-за их нестабильности и склонности к образованию свободных радикалов:

  • Соевое масло

  • Кукурузное масло

  • Рапсовое масло

  • Подсолнечное масло

  • Сафлоровое масло

Эти масла содержат полиненасыщенные жиры, которые при нагревании разрушаются, выделяя вредные соединения.

Отметим, что потребители не всегда замечают соевое масло в своем рационе. Она содержится в составе майонезов, соусов, полуфабрикатов, кондитерских изделий и даже некоторых хлебобулочных продуктов. Кроме того, соевое масло может нарушать гормональный баланс, особенно у женщин, поскольку содержит фитоэстрогены. А чрезмерное потребление масла, прошедшего термическую обработку, способствует накоплению свободных радикалов в организме — это ускоряет старение клеток и снижает иммунитет.

Раньше мы писали о том, на каком масле лучше жарить картофель. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
1153
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie