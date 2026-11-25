Онемение рук ночью / © pexels.com

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Просыпаетесь посреди ночи, потому что онемели пальцы, щекочет или покалывает ладонь, а рука кажется чужой? Если такое случается все чаще, длится долго или к симптомам прибавляются боль и слабость в мышцах, дело может быть не в неудобной позе, а в нарушениях работы нервов или других болезнях. В случае онемения рук нужно обращать внимание на детали.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Ночное онемение рук: какие болезни могут его вызвать

Если у вас ночью начинают неметь руки, обратите внимание на следующие симптомы: какие именно пальцы теряют чувствительность, задета одна рука или обе, и отпускает ли после того, как размять кисть. Нередко ночное онемение указывает на синдром запястного канала, проблемы с шейным отделом позвоночника или осложнение сахарного диабета.

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В медицине потерю или искажение чувствительности называют парестезией — она может ощущаться как покалывание, жжение или временное онемение. Во время сна мы часто лежим неподвижно, поэтому отдельные нервы оказываются под давлением. Когда же симптомы не укладываются в банальное «отлеживание» руки или появляются днем, нужно обратиться к врачу.

Руки начинают неметь ночью потому, что это происходит из-за кратковременного или затяжного сжатия нервов. Во сне человек может неестественно сгибать руки или подкладывать их под голову. В таких положениях нервы верхней конечности подвергаются давлению и хуже проводят сигналы.

Если рука онемела из-за неудобной позы, через несколько минут после движения или изменения положения тела обычно все проходит. Насторожить должно другое: когда ощущения повторяются в тех же пальцах, сопровождаются жгучей болью, неуклюжестью или потерей силы в кисти — это может свидетельствовать о компрессионном синдроме или повреждении нерва.

Хроническое давление на нерв без лечения может обернуться устойчивой потерей чувствительности и ослаблением мышц.

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Частые причины онемения рук ночью

Синдром запястного канала

Это состояние развивается тогда, когда срединный нерв — известный в медицине как nervus medianus — зажимается в узком канале в области запястья. Именно этот нерв отвечает за чувствительность части пальцев и работу некоторых мышц кисти.

Ночное онемение рук для этой болезни является типичным сценарием. Люди нередко просыпаются от покалывания и жгучей боли в пальцах, которые на время ослабевают лишь после того, как встряхнут или разомнут кисть.

На синдром запястного канала чаще всего указывают такие признаки:

онемение большого, указательного и среднего пальцев;

нарушение чувствительности на той стороне безымянного пальца, который ближе к большому;

ночное усиление боли и покалывание;

слабость в кисти;

неудобство при держании мелких вещей;

на поздних стадиях — похудение мышц у основания большого пальца.

Мизинец при этом не немеет — эта деталь помогает врачам отличать синдром запястного канала от других проблем с нервами. Риск возникновения такого зажима выше при наличии сахарного диабета, лишнего веса, гипотиреоза, во время беременности и при некоторых воспалительных заболеваниях суставов. Свою роль играют и тяжелая физическая работа, вибрация или однотипные движения запястьем.

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Если нерв сильно поврежден, вам понадобится операция.

Синдром кубитального канала

Если ночью теряют чувствительность мизинец и прилегающий к нему край безымянного пальца, под давлением мог оказаться локтевой нерв — nervus ulnaris. Чаще всего это происходит возле локтя, и такое состояние называют синдромом кубитального канала.

Этот нерв легко может пострадать от долгого сгибания руки. Кроме онемения, возможны боли в локте, неуклюжесть пальцев и трудности с точными движениями. При долгом течении мелкие мышцы кисти слабеют и уменьшаются в объеме. Чтобы облегчить состояние, нужно не опираться на локти и изменить позу для сна. Если же симптомы не исчезают или усиливаются, необходимо обратиться к неврологу или хирургу кисти.

Проблемы шейного отдела позвоночника

Причина ночного онемения не всегда кроется в руке или запястье. Когда раздражаются или зажимаются корешки нервов в шейном отделе позвоночника, неприятные ощущения могут отдавать в плечо, предплечье и пальцы.

Спровоцировать это может грыжа межпозвонкового диска на шее, возрастные изменения позвонков и сужение отверстий, через которые выходят нервные корешки. Какие именно пальцы будут неметь или покалывать, зависит от того, какой корешок задет.

Вместе с онемением могут появляться боли в шее, отдача боли в руку, слабость мышц и ограничение подвижности. Когда онемение обеих рук сопровождается ухудшением моторики, шаткой походкой или потерей равновесия, речь может идти о поражении спинного мозга в шейном отделе — медлить с визитом к врачу в таком случае опасно.

Сахарный диабет и периферическая нейропатия

Постоянно высокий сахар в крови с годами разрушает периферические нервы. Диабетическая нейропатия обычно начинается со стоп и пальцев ног, но со временем доходит и до рук.

Тогда появляются онемение, жжение, покалывание, повышенная чувствительность кожи к прикосновениям или, наоборот, ее притупление. Часто эти ощущения становятся заметнее вечером и ночью и мешают выспаться.

К тому же, во время диабета чаще возникают и локальные зажимы нервов, таких как синдром запястного канала, поэтому сам факт онемения не всегда означает именно диабетическую нейропатию. Если же руки и ноги немеют регулярно и симметрично, нужно сдать анализы на глюкозу и гликированный гемоглобин (HbA1c), особенно при сопутствующих симптомах диабета.

Нехватка витамина B12

Без достаточного количества витамина B12 нервная система не может нормально работать, а миелиновая оболочка вокруг нервных волокон — поддерживать свое состояние. При длительном дефиците возникают неврологические симптомы, в частности онемение рук и ног.

Если вам не хватает витамина B12, могут неметь обе руки и не только ночью. Также вы можете ощущать быструю утомляемость, мышечную слабость, шаткость и худшую концентрацию. Дефицит может появиться из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта, нарушения всасывания и приема некоторых лекарств.

Гипотиреоз

Недостаточная активность щитовидной железы сказывается на всем организме. Из-за отека мягких тканей, сопровождающего гипотиреоз, срединный нерв в запястье может зажиматься легче, поэтому риск синдрома запястного канала возрастает.

Если кроме онемения рук есть постоянная усталость, склонность мерзнуть, увеличение веса, запоры, сухость кожи и выпадение волос, нужно проверить функцию щитовидной железы — обычно анализируют ТТГ и при необходимости свободный T4.

Проблемы с кровообращением и синдром Рейно

Хотя люди часто объясняют ночное онемение рук плохим кровообращением, гораздо чаще его вызывает именно давление на нервы. Сосудистые нарушения тоже могут давать онемение пальцев.

При синдроме Рейно холод или сильный эмоциональный стресс запускает временный спазм мелких сосудов пальцев. Поэтому пальцы сначала бледнеют или синеют, а когда кровоток возвращается — краснеют, и все это может сопровождаться онемением, покалыванием и болью.

Если онемевшая кисть еще и заметно холодеет или меняет цвет, нужно проверить сосудистый фактор. В то же время резкое онемение конечности с острой болью, бледностью и холодом может сигнализировать о внезапном нарушении кровоснабжения, при котором требуется срочная медицинская помощь.

Когда обращаться к врачу и как облегчить симптомы

Записаться к врачу нужно, если ночное онемение становится регулярным, длится дольше или появляется днем. Особенно не стоит откладывать визит, когда появляются боль, мышечная слабость или ухудшается точность движений.

Немедленно вызвать скорую помощь нужно тогда, когда рука или кисть немеют внезапно, без понятной причины и добавляются слабость мышц лица или конечности с одной стороны, нарушение речи, зрения или потеря равновесия. Это могут быть признаки инсульта — действовать нужно сразу.

Если проблема связана с временным давлением на нерв, часто помогает коррекция привычек во сне и в течение дня.

не кладите руку под голову или тело во время сна;

старайтесь держать запястье в естественном, ровном положении, а не подогнутом;

выберите подушку, которая нормально поддерживает шею;

делайте паузы во время работы за компьютером;

не опирайтесь на локти надолго и не перегружайте запястье;

если синдром запястного канала подтвержден, используйте назначенный ночной ортез.

Почему немеют пальцы руки: что говорит реабилитолог

Напомним, онемение пальцев рук — частичная или полная потеря чувствительности, которая часто возникает из-за сжатия, повреждения или раздражения нервов, когда меняется положение тела или после неудобного сна.

Среди распространенных причин выделяют синдром запястного канала, шейную радикулопатию, феномен Рейно, ревматоидный артрит и ущемление локтевого нерва или синдром локтевого канала.

К менее распространенным причинам онемения пальцев относятся дефицит витамина B1, рассеянный склероз, инсульт и нарушение работы головного и спинного мозга. В зависимости от причины симптом может проходить сам по себе или после небольшого изменения образа жизни, но если онемение не исчезает или постепенно усиливается, оно может свидетельствовать о серьезном состоянии здоровья, поэтому следует обратиться к врачу для определения причины и подбора лечения.

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