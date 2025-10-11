ТСН в социальных сетях

Неочевидные признаки инсульта: как распознать угрозу за несколько дней до ее появления

Сильная боль в груди, тошнота и приступ икоты могут быть не совсем теми симптомами, о которых вы знаете. Как предупреждают специалисты, они могут сигнализировать об опасном заболевании.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Головная боль

Головная боль / © Pexels

Известный американский врач Эрик Берг заявил, что симптомы инсульта могут появиться за несколько дней до того, как возникнут его очевидные и узнаваемые признаки.

Об этом пишет The Mirorr.

«Когда происходит инсульт, человек чувствует это так: лицо немеет с одной стороны, руки или ноги не слушаются, а речь становится невнятной. Однако первые признаки инсульта, которые появляются заранее, несколько отличны», — отметил специалист.

Эрик Берг рассказал о трех симптомах, которые могут сигнализировать о том, что у вас произойдет инсульт в будущем, это:

  • сильная головная боль, которая сопровождается тошнотой;

  • икота, которая не проходит;

  • сильная боль в груди.

Также он рассказал об основных симптомах инсульта, среди которых:

  • слабость лица — одна сторона лица может онеметь, станет трудно улыбаться;

  • слабость в руке — человек не может полностью поднять обе руки и удерживать их;

  • проблемы с речью — человек не может четко произносить слова.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, существуют другие признаки того, что у вас случился инсульт, к ним относятся:

  • слабость или онемение с одной стороны тела;

  • потеря зрения на одном или обоих глазах;

  • сложность выговаривать слова;

  • помрачение сознания и потеря памяти;

  • головокружение или потеря сознания;

  • сильная головная боль;

  • ощущение тошноты.

Специалисты отмечают, что симптомы инсульта могут исчезнуть через короткое время, из-за чего вы можете их проигнорировать. Однако, если вы заметили один из вышеупомянутых признаков — вам стоит обратиться к врачу.

Ранее врач рассказала о четырех точных сигналах, которые предупреждают о сердечном приступе. Их не следует игнорировать, ведь именно они могут спасти вам жизнь.

