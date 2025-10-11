Неочевидные признаки инсульта: как распознать угрозу за несколько дней до ее появления

Головная боль / © Pexels

Известный американский врач Эрик Берг заявил, что симптомы инсульта могут появиться за несколько дней до того, как возникнут его очевидные и узнаваемые признаки.

Об этом пишет The Mirorr.

«Когда происходит инсульт, человек чувствует это так: лицо немеет с одной стороны, руки или ноги не слушаются, а речь становится невнятной. Однако первые признаки инсульта, которые появляются заранее, несколько отличны», — отметил специалист.

Эрик Берг рассказал о трех симптомах, которые могут сигнализировать о том, что у вас произойдет инсульт в будущем, это:

сильная головная боль, которая сопровождается тошнотой;

икота, которая не проходит;

сильная боль в груди.

Также он рассказал об основных симптомах инсульта, среди которых:

слабость лица — одна сторона лица может онеметь, станет трудно улыбаться;

слабость в руке — человек не может полностью поднять обе руки и удерживать их;

проблемы с речью — человек не может четко произносить слова.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, существуют другие признаки того, что у вас случился инсульт, к ним относятся:

слабость или онемение с одной стороны тела;

потеря зрения на одном или обоих глазах;

сложность выговаривать слова;

помрачение сознания и потеря памяти;

головокружение или потеря сознания;

сильная головная боль;

ощущение тошноты.

Специалисты отмечают, что симптомы инсульта могут исчезнуть через короткое время, из-за чего вы можете их проигнорировать. Однако, если вы заметили один из вышеупомянутых признаков — вам стоит обратиться к врачу.

Ранее врач рассказала о четырех точных сигналах, которые предупреждают о сердечном приступе. Их не следует игнорировать, ведь именно они могут спасти вам жизнь.

