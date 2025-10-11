- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 611
- Время на прочтение
- 2 мин
Неочевидные признаки инсульта: как распознать угрозу за несколько дней до ее появления
Сильная боль в груди, тошнота и приступ икоты могут быть не совсем теми симптомами, о которых вы знаете. Как предупреждают специалисты, они могут сигнализировать об опасном заболевании.
Известный американский врач Эрик Берг заявил, что симптомы инсульта могут появиться за несколько дней до того, как возникнут его очевидные и узнаваемые признаки.
Об этом пишет The Mirorr.
«Когда происходит инсульт, человек чувствует это так: лицо немеет с одной стороны, руки или ноги не слушаются, а речь становится невнятной. Однако первые признаки инсульта, которые появляются заранее, несколько отличны», — отметил специалист.
Эрик Берг рассказал о трех симптомах, которые могут сигнализировать о том, что у вас произойдет инсульт в будущем, это:
сильная головная боль, которая сопровождается тошнотой;
икота, которая не проходит;
сильная боль в груди.
Также он рассказал об основных симптомах инсульта, среди которых:
слабость лица — одна сторона лица может онеметь, станет трудно улыбаться;
слабость в руке — человек не может полностью поднять обе руки и удерживать их;
проблемы с речью — человек не может четко произносить слова.
Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, существуют другие признаки того, что у вас случился инсульт, к ним относятся:
слабость или онемение с одной стороны тела;
потеря зрения на одном или обоих глазах;
сложность выговаривать слова;
помрачение сознания и потеря памяти;
головокружение или потеря сознания;
сильная головная боль;
ощущение тошноты.
Специалисты отмечают, что симптомы инсульта могут исчезнуть через короткое время, из-за чего вы можете их проигнорировать. Однако, если вы заметили один из вышеупомянутых признаков — вам стоит обратиться к врачу.
Ранее врач рассказала о четырех точных сигналах, которые предупреждают о сердечном приступе. Их не следует игнорировать, ведь именно они могут спасти вам жизнь.
