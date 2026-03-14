Неочевидные признаки рака: стоматолог назвала симптомы, которые можно заметить даже не открывая рта

Британский стоматолог назвала неочевидные признаки рака ротовой полости, которые пациенты часто игнорируют. По словам специалиста, некоторые симптомы опасного заболевания можно заметить даже не открывая рта несмотря на то, что болезнь способна поражать язык, десны, щеки и губы.

Об этом пишет The Mirror.

Стоматолог британской клиники Whites Dental Дипа Чопра рассказала, что некоторые признаки опасного заболевания можно увидеть во время стоматологического осмотра, в то время как другие могут проявляться более незаметно.

По словам врача, коварство болезни заключается именно в ее медленном развитии: изменения происходят не за один день, поэтому их часто воспринимают как нечто несущественное.

«Симптомы могут проявляться постепенно, и их легко спутать с мелкими проблемами. Однако, если определенные дискомфортные изменения не проходят в течение нескольких недель — это уже серьезный повод обратиться к специалисту для проверки», — отметила стоматолог.

Дипа объяснила, что видимыми признаками болезни могут быть незаживающие язвы во рту, необъяснимые кровотечения, красные или красно-белые пятна, необычные комки или расшатанные зубы без очевидной причины.

Однако, эксперт отметила, что не все предупредительные признаки можно увидеть во время стоматологического осмотра.

«Длительная боль в горле, затрудненное глотание, дискомфорт во время жевания или постоянная боль в ушах иногда могут быть связаны с изменениями в ротовой полости или окружающих тканях. Онемение в области губ или челюсти также может потребовать дальнейшего обследования», — подчеркнула стоматолог.

Врач также посоветовала обращать внимание на дикцию: длительная хрипота или внезапная гнусавость — повод для визита к специалисту. В то же время Дипа успокаивает, что большинство таких симптомов обычно оказываются менее серьезными проблемами. Например, десна чаще всего кровоточат из-за обычного воспаления, а не онкологии. Однако, если дискомфорт не исчезает или усиливается, обследование лишним не будет.

Среди основных факторов риска она выделила курение, злоупотребление алкоголем и чрезмерное пребывание на солнце.

«Регулярные стоматологические осмотры могут помочь выявить изменения на ранней стадии, иногда еще до того, как пациент о них осознает. Знакомство с тем, что для вас является нормальным, и обращение за советом, если что-то изменится, может способствовать раннему выявлению», — отметила врач.

В то же время она отметила, что большинство изменений в ротовой полости не обязательно являются симптомами рака. Однако, если вы будете обращать внимание на определенные симптомы и будете регулярно посещать стоматолога — это поможет вам избежать серьезных проблем со здоровьем в дальнейшем.

