Неожиданная реакция на любимую пищу: почему пищевая аллергия может возникнуть во взрослом возрасте

Пищевая аллергия может возникнуть во взрослом возрасте / © Credits

Реклама

Раньше человек мог есть пищу без проблем, а затем во взрослом возрасте испытывать на нее аллергическую реакцию. Пищевая аллергия не обязательно врожденная. Она может развиться в любое время жизни.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

Реклама

Это может быть связано с изменениями в функционировании иммунной системы, взаимодействием организма с аллергенами и определенными факторами предрасположенности. Информацию подытожил доктор Адам Балог, аллерголог и клинический иммунолог Центра аллергии Prima Medica.

Реклама

Почему может развиться новая пищевая аллергия

Пищевая аллергия – это состояние, которое вредит здоровью. Оно основано на чрезмерной реакции иммунной системы, которое неоднократно провоцируется влиянием определенного продукта. В этом случае организм ошибочно распознает компонент пищи как опасный и запускает иммунную реакцию с каждым новым контактом с аллергеном.

Этот процесс может начаться на любом этапе жизни. Поэтому аллергия может развиваться даже на продукты, ранее не вызывавшие проблем. За этим может стоять несколько механизмов:

Иммунная система становится чувствительной к продукту

Когда развивается пищевая аллергия, иммунная система по ошибке распознает белок в определенном продукте как опасный. Это может привести к выработке аллерген-специфических антител, таких как IgE.

Этот процесс называется сенсибилизацией или аллергической "сенсибилизацией". Он может развиваться в течение длительного времени без симптомов и может спровоцировать аллергическую реакцию при дальнейшем контакте.

Реклама

Развитие перекрестной аллергии

Основой новой пищевой аллергии часто является не сам продукт, а иммунологическая перекрестная реакция с другим аллергеном. Например, человек с аллергией на амброзию также может ощущать зуд во рту от дыни, банана или огурца. У человека с аллергией на пыльцу березы употребление яблок, фундука или определенных орехов может вызвать симптомы.

Перекрестная аллергия возникает, когда определенные белки в пище похожи на аллергены в пыльце, и иммунная система также может распознать их. Это явление особенно распространено при новых пищевых аллергиях, развивающихся во взрослом возрасте.

Факторы, влияющие на реакцию организма

Кто-то может уже быть чувствительным к определенному продукту, но раньше употреблял лишь небольшое количество, которое не вызывало симптомов. Однако определенные обстоятельства могут уменьшить количество, уже вызывающее аллергическую реакцию. Такие факторы могут включать интенсивные физические нагрузки, употребление алкоголя, определенные лекарства, такие как нестероидные противовоспалительные препараты, инфекции, лихорадку, а часто стресс и гормональные изменения.

Таким образом кто-то может продолжать потреблять определенный продукт без каких-либо жалоб, но, например, после физических упражнений или употребления алкоголя, у него возникают аллергические симптомы.

Реклама

Пищевая аллергия может развиться и во взрослом возрасте

Пищевая аллергия может начаться не только в детстве. У взрослых также может развиться новая аллергия на продукты, которые они раньше потребляли без каких-либо жалоб.

К распространенным новым аллергенам во взрослом возрасте относятся моллюски, орехи, некоторые фрукты и овощи, а также пшеница. Точная причина аллергии не всегда известна, но генетическая предрасположенность, аллергические заболевания и изменения в функции иммунной системы также могут играть определенную роль.

Когда следует пройти тест на новую пищевую аллергию

Если у вас возникает повторяющийся зуд, крапивница, отек губ или языка, дискомфорт в животе, рвота или респираторные симптомы после еды, которую раньше вы хорошо переносили, рекомендуется провести аллергологический тест.

«Существует несколько методов тестирования для диагностики пищевой аллергии, от определения аллерген-специфического IgE в крови до кожных проб предплечья и теста с едой, проводимой в контролируемых условиях. Однако важно различать разные анализы крови. Тесты на основе IgE могут помочь обнаружить аллергию, но перекрестные реакции также следует учитывать при оценке результатов, поэтому привлечение специалиста обязательно необходимо. Тесты на пищевую непереносимость, основанные на измерении антител IgG, не подходят для диагностики пищевой аллергии, а диета, начатая на основе их результатов, не профессионально оправдана», – отмечает доктор Балог.

Поскольку основой лечения пищевой аллергии является избегание пищи, которая вызывает аллергию, точный диагноз особенно важен. Это единственный способ убедиться, что пациент действительно исключит пищу, вызывающую симптомы, и не ограничивает свой рацион без надобности.

Важно обратиться к аллергологу

Если аллергические симптомы появляются после употребления пищи, ранее употреблявшейся без каких-либо симптомов, следует обратиться к аллергологу. Специализированный обзор может помочь выяснить, есть ли на заднем плане настоящая пищевая аллергия, перекрестная аллергия или реакция другого происхождения.

Точный диагноз особенно важен, поскольку это может избежать ненужных диет, обострения аллергических реакций, а также определить соответствующее лечение и возможные неотложные меры.

Какие продукты чаще всего вызывают аллергию

Наиболее распространенными аллергенами являются молоко, яйца, арахис, орехи, рыба, моллюски, пшеница, соя и семена кунжута. Аллергия на молоко и яйца распространена в детстве, в то время как у взрослых арахис, орехи, рыба и моллюски, среди прочих, могут вызвать стойкую аллергию.

Однако теоретически почти любой продукт питания может вызвать аллергическую реакцию. Частота аллергенов может отличаться в зависимости от возраста и географического региона.

Через какое время появляются симптомы

Симптомы пищевой аллергии, опосредованной IgE, обычно появляются в течение нескольких минут, но обычно в течение двух часов после еды. Однако может возникнуть и замедленная реакция, особенно при определенных типах аллергии.

Симптомы пищевой аллергии, не опосредованной IgE, могут развиваться через несколько часов или даже дней. Время появления симптомов является важной информацией во время теста на аллергию, но само по себе оно не достаточно для постановки диагноза.

Разница между пищевой аллергией и пищевой непереносимостью

Пищевая аллергия – это реакция иммунной системы, тогда как пищевая непереносимость обычно является проблемой с пищеварением или переработкой пищи. Например, в случае непереносимости лактозы симптомы вызваны отсутствием или пониженной функцией фермента лактазы, необходимого для расщепления молочного сахара. Это может привести к вздутию живота, боли в животе и диарее, но не вызывает анафилаксии.

С другой стороны, в случае аллергии на молочный белок, иммунная система реагирует на определенные белки молока. Лечение этих двух состояний тоже отличается, поэтому важна точная диагностика.

Можно ли перерасти пищевую аллергию

Некоторые пищевые аллергии могут с течением времени исчезнуть в детстве. Это особенно касается некоторых видов аллергии на молоко, яйца, пшеницу и сою. Аллергия на арахис и орехи деревьев чаще сохраняется в долгосрочной перспективе, хотя эти аллергии могут исчезнуть.

В случае пищевой аллергии, которая развивается во взрослом возрасте, обычно меньше шансов на спонтанное улучшение. Однако никогда не следует пытаться повторно ввести аллерген исключительно на основе времени отсутствия симптомов, поскольку дальнейшая реакция может быть тяжелой.

Возможно ли полностью избавиться от аллергии

Современной основой лечения пищевой аллергии является избежание обнаруженного аллергена, предотвращение случайного контакта и разработка соответствующего плана действий в чрезвычайных ситуациях. Для определенных типов аллергии у определенных групп пациентов может рассматриваться аллерген-специфическая иммунотерапия с целью повышения порога реакции.

Однако это не означает постоянного выздоровления во всех случаях и может производиться только под соответствующим наблюдением специалиста. Эффективность диет и домашних средств, устраняющих аллергию, которые распространяются в Интернете, не доказана. Они также могут быть опасны, если пациент снова начнет употреблять аллергенный продукт.

Напомним, что осенний сезон не гарантирует отдыха от аллергии. Затяжное цветение амброзии, активное размножение плесени во влажных листьях и домашние пылевые клещи продолжают провоцировать чихание, заложенность носа и слезотечение. Изменение ежедневных привычек и грамотная терапия могут существенно свести к минимуму влияние аллергенов.

Новости партнеров

Новости партнеров