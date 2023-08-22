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Неожиданная тяга к употреблению льда: о чем сигнализирует ваше тело

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Неожиданная тяга к употреблению льда: о чем сигнализирует ваше тело

Кубики льда/Фото: Pixabay

Причины жажды ко льду могут быть тревожными, поэтому прежде всего следует обратиться к врачу.

Эксперты утверждают, что тяга к употреблению льда дает подсказки человеку, однако мы часто неправильно толкуем то, о чем нам пытается сказать наше тело.

Об этом пишет Parade.

Что может означать желание льда? Есть несколько причин, почему вы можете неожиданно захотеть льда. Эксперты поделились, о чем может сигнализировать ваше тело.

5 распространенных причин тяги ко льду

Сухость во рту

Самой распространенной причиной тяги ко льду является сухость во рту.

"Жевание льда часто может помочь увлажнить сухость во рту", – говорит зарегистрированная диетолог и консультант Национальной коалиции по здравоохранению Келси Коста.

В то же время, она предостерегает, что не следует списывать так легко хроническую тягу ко льду.

"Важно учитывать, что постоянная и сильная тяга иногда может являться симптомом основной проблемы со здоровьем, и ее не следует игнорировать", — объясняет Коста.

Железодефицитная анемия

Если ваша тяга ко льду – это больше, чем просто необходимость похрустеть кубиками на дне напитка, причиной этого может быть железодефицитная анемия.

"Железодефицитная анемия возникает, когда уровень кровяных телец в вашем теле слишком низкий", – объяснила зарегистрированная диетолог и сертифицированная специалист по лечению диабета Стефани Шифф.

"Красные кровяные тельца переносят кислород в ткани вашего тела. Железо необходимо для формирования гемоглобина, который является частью красных кровяных телец, который переносит кислород и выводит углекислый газ из организма", — добавила Шифф.

Другие симптомы железодефицитной анемии – усталость, одышка, головокружение и учащенное сердцебиение. Эта усталость может способствовать появлению тяги ко льду.

Головокружение и усталость / © Pexels
Головокружение и усталость / Фото: Pexels

"Часто, когда человек испытывает дефицит железа, он может испытывать большую усталость, чем обычно, при этом иногда жевание льда делает вас бодрее", – говорит диетолог из Центра питания человека Кливлендской клиники Кендра Викли.

Болезнь Пика или пагофагия

Болезнь Пика – это состояние психического здоровья, во время которого возникает тяга к несъедобным продуктам, таким как земля, человеческие волосы, бумага и лед.

"Когда есть тяга ко льду, это известно как пагофагия", – говорит Коста, добавляя, что может возникать желание к употреблению кубиков льда, ледяной стружки или инея из морозилки.

"Пика обычно наблюдается у детей и может быть связана с психическим здоровьем или недостатками питания, такими как железодефицитная анемия", – продолжает Коста.

Викли и Американская психиатрическая ассоциация отмечают, что такое поведение должно сохраняться минимум месяц, чтобы считаться болезнью Пика. Викли добавляет, что исследованиями установлено – до четверти пациентов с железодефицитной анемией также испытывают тягу ко льду, квалифицирующуюся как болезнь Пика.

Итак, что возникает первым: железодефицитная анемия или Пика? Как и вопрос "курица-яйцо", сейчас это предмет дебатов.

"Была выдвинута гипотеза, что потребление большого количества непитательного вещества, например льда, приводит к недостаточному потреблению железа, что затем к железодефицитной анемии. Но многие авторы считают, что железодефицитная анемия вызывает тягу ко льду, которая исчезает после начала заместительной терапии", – рассказала Викли.

Диабет

Некоторые люди с диабетом могут жаждать льда, если у них аномально повышен уровень сахара в крови.

"Это способ, которым организм сигнализирует о том, что ему нужно избавиться от избытка сахара с помощью мочеиспускания, и он может требовать жидкости и льда. Плохо контролируемый диабет также может привести к плохому усвоению питательных микроэлементов, таких как железо, что затем может привести к железодефицитной анемии, а также вызвать тягу ко льду", – объяснила Викли.

Однако Шифф говорит, что эти пациенты часто просто испытывают жажду, отличающуюся от тяги ко льду, связанной с Пика и/или анемией.

"Некоторые люди с диабетом жаждут холодной воды, потому что они обезвожены – один из симптомов диабета. Но, кажется, нет связи между диабетом и желанием жевать лед. Есть разница между желанием льда и жаждой", – говорит Шифф.

Диабет / ©
Диабет

Беременность

Коста говорит, что беременные могут жаждать льда по разным причинам.

"Эта тяга может быть результатом гормональных изменений или быть признаком железодефицитной анемии, часто встречающейся во время беременности", — говорит диетолог.

Американский колледж акушеров и гинекологов отмечает, что во время беременности потребность человека в железе растет. По данным колледжа, низкий уровень железа является одной из наиболее распространенных причин анемии.

"Беременным женщинам, испытывающим тягу ко льду, следует обратиться к врачу, чтобы исключить любой основной дефицит питания", — говорит Коста.

Для некоторых беременных глотание льда становится средством поддерживать гидратацию без ухудшения симптомов тошноты, поскольку у льда нет запаха и вкуса.

Беременность / © pixabay.com
Беременность / Фото: pixabay.com

Как остановить тягу к употреблению льда

Если вы устали от жажды ко льду, прежде всего следует помнить, что важно устранить основную причину этого влечения.

"Если влечение вызвано анемией, добавление в рацион большего количества продуктов, богатых железом, или прием добавок железа по рекомендации медицинского работника может помочь", — говорит Коста.

Для избавления от влечения ко льду, связанному с болезнью Пика или пагофагией, могут быть применены терапия или лекарства для контроля обсессивно-компульсивного поведения.

Управление стрессом также может быть частью плана лечения.

Практикуйте самостоятельно уменьшение стресса. Речь идет, например, о медитациях, прогулках или прослушивании музыки, чтобы увидеть, уменьшится ли ваша тяга.

Причины жажды ко льду могут быть тревожными, поэтому прежде всего следует обратиться к врачу.

"Если вам хочется какой-нибудь пищи или чего-то необычного, это может быть сигналом того, что в вашем организме чего-то не хватает. Это может быть не определенная еда, а определенный витамин или минерал", – объяснила Шифф.

Именно врач может помочь разобраться в этом или направить к зарегистрированному диетологу для дальнейшей помощи.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, что будет с организмом, если ежедневно пить пиво.

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