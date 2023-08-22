Неожиданная тяга к употреблению льда: о чем сигнализирует ваше тело

Причины жажды ко льду могут быть тревожными, поэтому прежде всего следует обратиться к врачу.

Эксперты утверждают, что тяга к употреблению льда дает подсказки человеку, однако мы часто неправильно толкуем то, о чем нам пытается сказать наше тело.

Об этом пишет Parade.

Что может означать желание льда? Есть несколько причин, почему вы можете неожиданно захотеть льда. Эксперты поделились, о чем может сигнализировать ваше тело.

5 распространенных причин тяги ко льду

Сухость во рту

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Самой распространенной причиной тяги ко льду является сухость во рту.

"Жевание льда часто может помочь увлажнить сухость во рту", – говорит зарегистрированная диетолог и консультант Национальной коалиции по здравоохранению Келси Коста.

В то же время, она предостерегает, что не следует списывать так легко хроническую тягу ко льду.

"Важно учитывать, что постоянная и сильная тяга иногда может являться симптомом основной проблемы со здоровьем, и ее не следует игнорировать", — объясняет Коста.

Железодефицитная анемия

Если ваша тяга ко льду – это больше, чем просто необходимость похрустеть кубиками на дне напитка, причиной этого может быть железодефицитная анемия.

"Железодефицитная анемия возникает, когда уровень кровяных телец в вашем теле слишком низкий", – объяснила зарегистрированная диетолог и сертифицированная специалист по лечению диабета Стефани Шифф.

"Красные кровяные тельца переносят кислород в ткани вашего тела. Железо необходимо для формирования гемоглобина, который является частью красных кровяных телец, который переносит кислород и выводит углекислый газ из организма", — добавила Шифф.

Другие симптомы железодефицитной анемии – усталость, одышка, головокружение и учащенное сердцебиение. Эта усталость может способствовать появлению тяги ко льду.

Головокружение и усталость / Фото: Pexels

"Часто, когда человек испытывает дефицит железа, он может испытывать большую усталость, чем обычно, при этом иногда жевание льда делает вас бодрее", – говорит диетолог из Центра питания человека Кливлендской клиники Кендра Викли.

Болезнь Пика или пагофагия

Болезнь Пика – это состояние психического здоровья, во время которого возникает тяга к несъедобным продуктам, таким как земля, человеческие волосы, бумага и лед.

"Когда есть тяга ко льду, это известно как пагофагия", – говорит Коста, добавляя, что может возникать желание к употреблению кубиков льда, ледяной стружки или инея из морозилки.

"Пика обычно наблюдается у детей и может быть связана с психическим здоровьем или недостатками питания, такими как железодефицитная анемия", – продолжает Коста.

Викли и Американская психиатрическая ассоциация отмечают, что такое поведение должно сохраняться минимум месяц, чтобы считаться болезнью Пика. Викли добавляет, что исследованиями установлено – до четверти пациентов с железодефицитной анемией также испытывают тягу ко льду, квалифицирующуюся как болезнь Пика.

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Итак, что возникает первым: железодефицитная анемия или Пика? Как и вопрос "курица-яйцо", сейчас это предмет дебатов.

"Была выдвинута гипотеза, что потребление большого количества непитательного вещества, например льда, приводит к недостаточному потреблению железа, что затем к железодефицитной анемии. Но многие авторы считают, что железодефицитная анемия вызывает тягу ко льду, которая исчезает после начала заместительной терапии", – рассказала Викли.

Диабет

Некоторые люди с диабетом могут жаждать льда, если у них аномально повышен уровень сахара в крови.

"Это способ, которым организм сигнализирует о том, что ему нужно избавиться от избытка сахара с помощью мочеиспускания, и он может требовать жидкости и льда. Плохо контролируемый диабет также может привести к плохому усвоению питательных микроэлементов, таких как железо, что затем может привести к железодефицитной анемии, а также вызвать тягу ко льду", – объяснила Викли.

Однако Шифф говорит, что эти пациенты часто просто испытывают жажду, отличающуюся от тяги ко льду, связанной с Пика и/или анемией.

"Некоторые люди с диабетом жаждут холодной воды, потому что они обезвожены – один из симптомов диабета. Но, кажется, нет связи между диабетом и желанием жевать лед. Есть разница между желанием льда и жаждой", – говорит Шифф.

Диабет

Беременность

Коста говорит, что беременные могут жаждать льда по разным причинам.

"Эта тяга может быть результатом гормональных изменений или быть признаком железодефицитной анемии, часто встречающейся во время беременности", — говорит диетолог.

Американский колледж акушеров и гинекологов отмечает, что во время беременности потребность человека в железе растет. По данным колледжа, низкий уровень железа является одной из наиболее распространенных причин анемии.

"Беременным женщинам, испытывающим тягу ко льду, следует обратиться к врачу, чтобы исключить любой основной дефицит питания", — говорит Коста.

Для некоторых беременных глотание льда становится средством поддерживать гидратацию без ухудшения симптомов тошноты, поскольку у льда нет запаха и вкуса.

Беременность / Фото: pixabay.com

Как остановить тягу к употреблению льда

Если вы устали от жажды ко льду, прежде всего следует помнить, что важно устранить основную причину этого влечения.

"Если влечение вызвано анемией, добавление в рацион большего количества продуктов, богатых железом, или прием добавок железа по рекомендации медицинского работника может помочь", — говорит Коста.

Для избавления от влечения ко льду, связанному с болезнью Пика или пагофагией, могут быть применены терапия или лекарства для контроля обсессивно-компульсивного поведения.

Управление стрессом также может быть частью плана лечения.

Практикуйте самостоятельно уменьшение стресса. Речь идет, например, о медитациях, прогулках или прослушивании музыки, чтобы увидеть, уменьшится ли ваша тяга.

Причины жажды ко льду могут быть тревожными, поэтому прежде всего следует обратиться к врачу.

"Если вам хочется какой-нибудь пищи или чего-то необычного, это может быть сигналом того, что в вашем организме чего-то не хватает. Это может быть не определенная еда, а определенный витамин или минерал", – объяснила Шифф.

Именно врач может помочь разобраться в этом или направить к зарегистрированному диетологу для дальнейшей помощи.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, что будет с организмом, если ежедневно пить пиво.

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