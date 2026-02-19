Неожиданное исследование: как разные домашние животные действительно влияют на детскую психику

Не все домашние животные положительно влияют на эмоции ребенка

Испанские ученые в рамках проекта INMA (Infancia y Medio Ambiente) проанализировали данные почти 1900 семей, наблюдая за влиянием домашних животных на детей от периода беременности матерей до достижения малышами 7-8 лет.

Исследование, опубликованное в издании World Journal of Pediatrics, имело целью выяснить, как наличие собак, кошек, птиц или мелких животных в возрасте 1 и 4-5 лет влияет на эмоциональные и поведенческие проблемы детей в младшем школьном возрасте.

Опасность от котиков

Наиболее неожиданным оказался вывод о котах. Ученые выяснили, что наличие кота в семье, когда ребенку было 4-5 лет, связано с повышенным риском развития как интернализационных (тревожность, депрессивные симптомы, замкнутость), так и экстернализационных (агрессия, нарушение правил) проблем в возрасте 7-8 лет.

Исследователи предлагают несколько пояснений этого феномена. Во-первых, кошки по своей природе более независимы, менее ласковы и часто демонстрируют избегающий тип привязанности, ограничивающий эмоциональное взаимодействие с малышом. Во-вторых, рассматривается фактор инфекций: кошки являются носителями токсоплазмоза, который у детей может влиять на когнитивные функции и связывается с повышенным риском психических расстройств, таких как депрессия или мания.

Что касается собак и птиц, то их присутствие не показало никакого положительного или отрицательного влияния на психическое здоровье малышей в этом возрасте.

Мелкие животные как настоящий антистресс

Настоящим открытием стали так называемые другие животные: грызуны (хомяки, кролики, морские свинки), рыбки и рептилии (черепахи). Согласно данным исследования, постоянное наличие таких любимцев оказалось защитным фактором, снижающим риск развития внутренних эмоциональных проблем у ребенка.

Ученые объясняют это тем, что такие животные являются идеальными «детскими питомцами». Их легче ухаживать, что позволяет родителям эффективно привлекать малышей к ответственности и развивать у них сочувствие. Уход за грызуном или рыбками требует регулярности тренирующей память и самоконтроль ребенка без чрезмерной эмоциональной нагрузки.

Авторы исследования подчеркивают, что влияние животных на психику является очень сложным процессом. К 18 годам у человека еще формируются модели эмоциональной привязанности, поэтому просто факт наличия пушистика в квартире не гарантирует автоматического улучшения ментального здоровья в раннем возрасте.

Напомним, в то же время эксперты отмечают терапевтическое влияние кошек , особенно на стариков. Для пенсионеров, часто страдающих от одиночества, кот становится не просто соседом по квартире, а настоящим «антидотом» от депрессии.