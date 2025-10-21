Неожиданное средство от мигрени: как круги и картофель фри влияют на мозг

Фаст-фуд / © unsplash.com

Если вы когда-нибудь страдали от жгучей мигрени, которая не исчезает даже после таблеток, возможно, стоит попробовать неожиданный метод — картошку фри и кока-колу из McDonald’s.

Да, это звучит странно, но медики объяснили, что такое сочетание действительно может помочь облегчить симптомы.

Об этом пишет LAD Bible.

Три причины, почему фастфуд может сработать

Медицинский педагог доктор Майро объяснил, что есть три основные причины, почему после картофеля фри и когда некоторые люди чувствуют себя лучше.

Выброс дофамина. Любимое блюдо вызывает положительные эмоции, стимулируя систему вознаграждения мозга. Это может улучшить самочувствие даже без медикаментов.

Кофеин в коли. Одна большая порция когда McDonald’s содержит около 85 мг кофеина — больше, чем у некоторых обезболивающих. Кофеин влияет на аденозиновые рецепторы мозга, что может снизить симптомы мигрени.

Соль в картофеле фри. Высокое содержание соли помогает организму удерживать влагу и восстанавливает электролитный баланс. Это может частично облегчить симптомы, если мигрень вызвана обезвоживанием.

Врачи предостерегают, что кофе и соль могут быть триггерами мигрени у отдельных людей, поэтому использовать этот метод следует осторожно.

Кроме того, фастфуд не является лекарством, так что если боль повторяется, следует обратиться к врачу.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) напоминает, что мигрень — это не просто головная боль, а сложное неврологическое заболевание, которое может сопровождаться тошнотой, головокружением, пульсирующей болью в одной части головы и даже зрительными нарушениями.

Специалисты советуют вести дневник симптомов и обращаться к семейному врачу, если приступы повторяются регулярно.

Напомним, хотя головную боль часто ассоциируют с простудой или гриппом, врачи выделяют три ее основных типа: давящую (самую распространенную), мигрень (пульсирующую, часто одностороннюю) и «гистаминовую» (острую, одностороннюю).

Как отмечают специалисты, некоторые виды боли, в частности «гистаминовые», могут появляться и исчезать внезапно без видимых причин. Кроме того, существуют и неочевидные триггеры: американские ученые выяснили, что гроза, а именно естественные электромагнитные волны может провоцировать мигрень из-за изменений в мозге.

Врачи также предупреждают, что частые головные боли коррелируют с другими рисками для здоровья, в частности повышают шансы на инсульт или сердечно-сосудистые недуги, особенно у курящих и женщин, принимающих оральные контрацептивы. В то же время исследования показывают, что головная боль поддается лечению внушением: до 40% пациентов испытывали облегчение от приема плацебо (таблеток с глюкозой).