- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 296
- Время на прочтение
- 5 мин
Неожиданные враги: эксперты назвали восемь факторов, из-за которых кости теряют прочность
Перелом от незначительного падения может быть первым признаком опасного заболевания костей. Эксперты рассказали о восьми факторах, которые «грабят» прочность вашего скелета.
Часто мы забываем заботиться о состоянии своих костей, пока не случится беда. Для большинства людей первым признаком проблем со здоровьем становится неожиданный перелом, после которого врачи могут диагностировать опасное заболевание. Эксперты рассказали о ряде неожиданных факторов, из-за которых прочность нашего скелета оказывается под угрозой.
Об этом пишет Daily Express
Около 3,5 миллиона человек в мире имеют остеопороз, а еще миллион — остеопению (снижение плотности костной ткани). Эти состояния повышают риск болезненных, а порой и опасных для жизни, переломов.
Проблема является массовой: переломы, вызванные остеопорозом, случаются у каждой второй женщины и каждого четвертого мужчины в возрасте после 50 лет.
Как отметила известный британский эндокринолог Ники Кей, наш скелет — это основа, которая обеспечивает телу поддержку, стабильность и надежную защиту всех жизненно важных органов.
«Кости также взаимодействуют с мышцами, обеспечивая движение, сохраняя минералы, такие как кальций, фосфор и магний, а некоторые длинные кости содержат костный мозг, в котором образуются новые красные и белые кровяные тельца», — подчеркнула Кей.
Эксперты по правильному питанию и известные исследователи назвали восемь ключевых факторов, которые уменьшают прочность костей и могут «грабить ваши резервы». Они также рассказали, как можно предотвратить появление опасного заболевания, связанного со здоровьем скелета.
1. Длительное соблюдение ограничительных диет
Ирландский диетолог Лорна Кук отметила, что повторное снижение и возвращение веса в течение многих лет может уменьшить плотность костей.
«Когда вы ограничиваете себя в еде, это может повлиять на ключевые гормоны, необходимые для поддержания костей. В то же время нехватка питательных веществ, таких как кальций, при соблюдении ограничительных диет может привести к долгосрочному дефициту. В свою очередь, когда организм не получает достаточно кальция из пищи, он забирает его из костей, что со временем их ослабляет», — отметила Кук.
Эксперт подчеркнула, что постепенная потеря веса безопаснее для здоровья костей. Она советует питаться сбалансировано, ведь это позволяет поддерживать здоровые пищевые привычки.
2. Дефицит витамина Д
Дублинский исследователь витамина D, Эймон Лерд отметил, что недостаток «солнечного витамина» является одной из главных причин остеопороза. По его словам, дефицит этого витамина у людей распространен зимой, когда организм получает недостаточно солнечного света для его синтеза.
Диетолог Роб Гобсон советует взрослым зимой принимать добавки витамина D в дозе 10 мкг или более.
«Тем, кому за 65, и кто редко бывает на улице или имеет другие риски, следует принимать его круглый год», — отметил Гобсон.
3. Менопауза влияет на плотность скелета
После наступления менопаузы у женщин ускоряется потеря костной массы. Это связано со снижением уровня эстрогена (эстрадиола), который обычно замедляет разрушение костей. Женщины могут терять до 0,5% плотности костной ткани каждый год, и к 45 годам многие уже имеют значительные потери.
Гинеколог Таня Адиб отметила, что стоит позаботиться об укреплении костей и их защите во время менопаузы заблаговременно. Она рекомендует женщинам около 45 лет пройти сканирование DXA, чтобы проверить плотность.
Также важно отдавать приоритет физическим упражнениям с отягощениями, хорошему сну и здоровому весу.
4. Употребление большого количества ультраобработанных продуктов
Диетолог Роб Гобсон отметил, что дефицит питательных веществ в рационе с высоким содержанием ультраобработанных продуктов может негативно повлиять на здоровье костей. Он объясняет это тем, что таким продуктам часто не хватает витаминов и минералов, которые необходимы для укрепления костной ткани.
Гобсон советует придерживаться сбалансированного питания и отдавать приоритет необработанным цельным продуктам, таким как:
цельнозерновые продукты;
фрукты и овощи;
полезные жиры.
5. Длительный прием лекарств или болезнь
Некоторые состояния, например как гиперактивная щитовидная железа, могут ускорять естественную потерю костной массы.
Кроме того, некоторые лекарства негативно влияют на здоровье костей. К ним относятся стероиды, определенные препараты для похудения, антидепрессанты, лекарства против рака и ингибиторы протонной помпы.
Специалисты советует обратиться к семейному врачу для оценки влияния ваших лекарств на кости и получения дополнительной информации.
6. Отказ от молочных продуктов
Диетолог Лорна Кук отметила, что молочные продукты, такие как: сыр и йогурт, молоко — являются прекрасными источниками кальция.
«Исключение их из рациона из-за соблюдения вегетарианства или проблем со здоровьем может привести к дефициту кальция и витамина D, а также к повышенному риску остеопороза», — подчеркнула Лорна.
Если по той или иной причине, вы отказываетесь от молочных продуктов, специалист советует заменить их богатыми кальцием альтернативами, такими как:
хлеб, растительное молоко (обогащенные продукты);
тофу, орехи и семена (растительные белки);
листовая зелень;
сухофрукты и бобовые.
7. Кишечные заболевания
Лорна объяснила, что невылеченное повреждение кишечника (например, из-за болезни Крона или колита) приводит к плохому усвоению ключевых элементов, таких как кальций и витамин D. В долгосрочной перспективе это может стать причиной остеопороза.
Эксперт отметила, что во многих случаях важна ранняя диагностика, а в некоторых случаях, строгая диета под контролем диетолога для восстановления слизистой кишечника и нормального усвоения веществ.
8. Недостаточное количество или слишком много физических упражнений
Дублинский врач Лерд отметил, что физическая активность является жизненно важной для здоровья костей, однако правильный вид и количество являются ключевыми.
«Те, кто не ведет активный образ жизни, имеют более высокий риск потери костной массы, но и те, кто чрезмерно тренируется, также. Большинство из нас занимается слишком мало, и риск хрупкости костей гораздо раньше в жизни, уже в 30-40 лет, возрастает, если мы почти не занимаемся физической активностью», — пояснил Лерд.
Он советует заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут ежедневно, включая упражнения с отягощением. Также полезно использовать упражнения, которые связаны с ходьбой или бег трусцой.
Ранее исследовательница по сну рассказала, как можно преодолеть бессонницу. По ее словам, употребляя этот продукт каждое утро, вы сможете засыпать легче и просыпаться бодрыми.