- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 399
- Время на прочтение
- 2 мин
Неожиданный эффект: эти продукты могут убить вашу печень
Последствия неправильных привычек накапливаются и со временем приводят к дисфункции печени и связанным с ней заболеваниям.
Печень — это орган, расположенный под ребрами с правой стороны брюшной полости. Ее вес может достигать 1,8 килограмма. Печень необходима для переваривания пищи, выведения из организма продуктов распада и выработки особых веществ, обеспечивающих нормальную свертываемость крови.
Об этом пишет Eating Well.
Печень работает круглосуточно, чтобы детоксировать организм, поддерживать обмен веществ и сохранять необходимые витамины. Но ее работе существенно вредят сладости. Они могут являться частью здорового питания в умеренных количествах, а именно добавленный сахар может скрываться в других неожиданных продуктах. К примеру, в зерновых батончиках, йогурте, хлопьях или даже хлебе.
Исследования показывают, что чрезмерное потребление добавленного сахара не только увеличивает риск заболеваний печени, но может ускорить прогрессирование болезни.
«Продукты с высоким содержанием добавленного сахара, особенно содержащие фруктозу, в основном перерабатываются печенью. Когда потребление добавленного сахара постоянно превышает то, что печень способна обработать, избыток сахара превращается в жир и сохраняется в клетках печени, увеличивая риск заболеваний органа», — объяснила Вандана Шет, диетолог-нутрициолог.
Добавленный сахар есть во многих популярных продуктах, которые можно хранить в своем холодильнике или в шкафу.
«Продукты и напитки — конфеты, соусы, салатные заправки, выпечка и подслащенные сахаром напитки — могут быть скрытыми источниками добавленного сахара, включая фруктозу, которая метаболизируется печенью», — отметила Рене Корчак, диетолог.
Со временем повреждение печени может привести к рубцеванию ткани, называемой циррозом. Он, в свою очередь, способен вызвать печеночную недостаточность — состояние, опасное для жизни.
Как сохранить печень здоровой
Для этого следует:
следить за весом
ограничить употребление алкоголя, сладкой и жирной пищи
провести профилактику гепатита (вакцинация от гепатита А и В) и регулярно проверять себя на наличие вирусных гепатитов В и С, сдавая лабораторные анализы (хронические формы вирусных гепатитов могут не иметь симптомов и вызвать цирроз печени — не лечащееся рубцевание ее тканей)
употреблять обычную сбалансированную пищу (не забывать о достаточном количестве овощей и фруктов)
осторожно относиться к любым лекарственным средствам или добавкам, которые вы употребляете
принимать медикаменты только после консультации с врачом, особенно те, которые вы пьете ежедневно
Ранее мы писали о том, что некоторые распространенные фрукты могут нагружать здоровье печени и увеличивать риск ее повреждения при чрезмерном употреблении.