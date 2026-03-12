Неожиданный эффект: эти продукты могут убить вашу печень

Печень / © Credits

Реклама

Печень — это орган, расположенный под ребрами с правой стороны брюшной полости. Ее вес может достигать 1,8 килограмма. Печень необходима для переваривания пищи, выведения из организма продуктов распада и выработки особых веществ, обеспечивающих нормальную свертываемость крови.

Об этом пишет Eating Well.

Печень работает круглосуточно, чтобы детоксировать организм, поддерживать обмен веществ и сохранять необходимые витамины. Но ее работе существенно вредят сладости. Они могут являться частью здорового питания в умеренных количествах, а именно добавленный сахар может скрываться в других неожиданных продуктах. К примеру, в зерновых батончиках, йогурте, хлопьях или даже хлебе.

Реклама

Исследования показывают, что чрезмерное потребление добавленного сахара не только увеличивает риск заболеваний печени, но может ускорить прогрессирование болезни.

«Продукты с высоким содержанием добавленного сахара, особенно содержащие фруктозу, в основном перерабатываются печенью. Когда потребление добавленного сахара постоянно превышает то, что печень способна обработать, избыток сахара превращается в жир и сохраняется в клетках печени, увеличивая риск заболеваний органа», — объяснила Вандана Шет, диетолог-нутрициолог.

Добавленный сахар есть во многих популярных продуктах, которые можно хранить в своем холодильнике или в шкафу.

«Продукты и напитки — конфеты, соусы, салатные заправки, выпечка и подслащенные сахаром напитки — могут быть скрытыми источниками добавленного сахара, включая фруктозу, которая метаболизируется печенью», — отметила Рене Корчак, диетолог.

Реклама

Со временем повреждение печени может привести к рубцеванию ткани, называемой циррозом. Он, в свою очередь, способен вызвать печеночную недостаточность — состояние, опасное для жизни.

Как сохранить печень здоровой

Для этого следует:

следить за весом

ограничить употребление алкоголя, сладкой и жирной пищи

провести профилактику гепатита (вакцинация от гепатита А и В) и регулярно проверять себя на наличие вирусных гепатитов В и С, сдавая лабораторные анализы (хронические формы вирусных гепатитов могут не иметь симптомов и вызвать цирроз печени — не лечащееся рубцевание ее тканей)

употреблять обычную сбалансированную пищу (не забывать о достаточном количестве овощей и фруктов)

осторожно относиться к любым лекарственным средствам или добавкам, которые вы употребляете

принимать медикаменты только после консультации с врачом, особенно те, которые вы пьете ежедневно

Ранее мы писали о том, что некоторые распространенные фрукты могут нагружать здоровье печени и увеличивать риск ее повреждения при чрезмерном употреблении.