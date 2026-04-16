Неожиданный эффект растительной диеты: как она связана с деменцией

Новое масштабное исследование показало: не вся растительная пища одинаково влияет на здоровье мозга. Решающим фактором является не сам переход на растительную диету, а качество продуктов, которые люди выбирают ежедневно.

Исследователи проанализировали данные 92 849 взрослых с разным этническим происхождением. Средний возраст участников в начале наблюдения составлял 59 лет. За ними следили около 11 лет, в течение которых у 21 478 человек диагностировали болезнь Альцгеймера или другие формы деменции.

Участников поделили в зависимости от типа питания. Первая группа просто увеличивала долю растительной пищи в рационе. Вторая делала акцент на более полезных продуктах — овощах, фруктах, цельнозерновых, орехах и бобовых. Третья группа потребляла больше обработанной растительной пищи, в частности белого хлеба, фруктовых соков и продуктов с добавленным сахаром.

Анализ показал четкую разницу между этими подходами. Люди, которые в целом ели больше растительной пищи, имели на 12% ниже риск развития деменции по сравнению с теми, кто потреблял ее меньше. Те, кто предпочитал более здоровые растительные продукты, дополнительно снижали риск еще на 7%.

В то же время в группе, где рацион состоял преимущественно из обработанных растительных продуктов, зафиксировали противоположную тенденцию — риск деменции был на 6% выше.

Исследование также учло изменения пищевых привычек со временем. В подгруппе из 45 065 участников, которые обновили информацию о своем рационе через 10 лет, у 8 360 впоследствии развилась деменция. Оказалось, что направление изменений имеет значение.

В частности, переход к менее качественной растительной пище был связан с ростом риска деменции на 25%. Зато те, кто отказывался от обработанных продуктов и переходил на более полезные варианты, имели на 11% ниже риск.

Автор исследования, доктор Сон-И Парк из Гавайского университета отметил, что результаты дополняют предыдущие данные о пользе растительной диеты. По его словам, ранее уже было известно, что она может снижать риск диабета и повышенного артериального давления, однако её связь с деменцией изучали меньше.

«Наше исследование показало, что качество растительной диеты имеет значение: рационы высшего качества связаны с пониженным риском, тогда как менее качественные — с повышенным», — пояснил он.

В то же время ученые отмечают, что полученные результаты не доказывают прямой причинно-следственной связи. Исследование базируется на анкетах питания, а это означает, что участники могли неточно воспроизводить свои привычки.

Несмотря на это, большая выборка и длительный период наблюдения позволили выявить устойчивые закономерности. Они согласуются с другими данными о том, что рацион влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, уровень сахара в крови и воспалительные процессы — факторы, которые также связаны со здоровьем мозга.

