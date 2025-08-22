- Дата публикации
Неожиданный эффект: ученые выяснили, как соль вызывает воспаление мозга
Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что чрезмерное потребление соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Ученые выяснили, что чрезмерное потребление соли может повысить артериальное давление и вызвать воспаление мозга.
Об этом пишет The Mirror.
Для исследования, как соль влияет на организм людей и животных, ученые выбрали крыс, поскольку их реакция на соль и воду подобна человеческой.
Это делает полученные результаты более релевантными для людей. Благодаря современным методам визуализации мозга ученые смогли отследить изменения, происходившие в мозгу грызунов на такой диете.
Во время исследования, крысам давали пищу с высоким содержанием соли (2%), что соответствует рациону современного человека, насыщенному фастфудом, беконом, лапшой и сыром.
В результате ученые обнаружили, что большое количество соли активирует иммунные клетки в определенном участке мозга. Это, в свою очередь, приводит к воспалению и выбросу вазопрессина — гормона, отвечающего за функцию почек и регуляцию АД.
Резкий скачок этого гормона спровоцировал у крыс повышение АД.
Таким образом, это может свидетельствовать о том, что гипертония может возникать именно в мозге. Исследователи планируют выяснить, развиваются ли другие формы высокого давления по схожему сценарию.
Соль вместе с курением и алкоголем давно считается одним из факторов, вызывающих повышение кровяного давления.
Высокое кровяное давление — это серьезная проблема со здоровьем, которая может вызвать как сердечный приступ, так и инсульт.
Если не лечить высокое кровяное давление, оно может привести к таким осложнениям как почечная недостаточность, сердечная недостаточность, сосудистая деменция и проблемы со зрением, предупреждает Британский фонд сердца.
Там также отмечают, что снижение потребления соли, включая скрытую соль в ваших блюдах, может помочь снизить кровяное давление.
Ранее ТСН.ua писал о том, сколько соли нужно потреблять за день. Ведь по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чрезмерное потребление натрия, являющегося главным компонентом соли, ежегодно становится причиной смерти почти двух миллионов человек.
