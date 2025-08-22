ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
17
Время на прочтение
2 мин

Неожиданный эффект: ученые выяснили, как соль вызывает воспаление мозга

Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что чрезмерное потребление соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Соль

Соль / © pixabay.com

Ученые выяснили, что чрезмерное потребление соли может повысить артериальное давление и вызвать воспаление мозга.

Об этом пишет The Mirror.

Для исследования, как соль влияет на организм людей и животных, ученые выбрали крыс, поскольку их реакция на соль и воду подобна человеческой.

Это делает полученные результаты более релевантными для людей. Благодаря современным методам визуализации мозга ученые смогли отследить изменения, происходившие в мозгу грызунов на такой диете.

Во время исследования, крысам давали пищу с высоким содержанием соли (2%), что соответствует рациону современного человека, насыщенному фастфудом, беконом, лапшой и сыром.

Соль / © Pexels

Соль / © Pexels

В результате ученые обнаружили, что большое количество соли активирует иммунные клетки в определенном участке мозга. Это, в свою очередь, приводит к воспалению и выбросу вазопрессина — гормона, отвечающего за функцию почек и регуляцию АД.

Резкий скачок этого гормона спровоцировал у крыс повышение АД.

Таким образом, это может свидетельствовать о том, что гипертония может возникать именно в мозге. Исследователи планируют выяснить, развиваются ли другие формы высокого давления по схожему сценарию.

Соль вместе с курением и алкоголем давно считается одним из факторов, вызывающих повышение кровяного давления.

Высокое кровяное давление — это серьезная проблема со здоровьем, которая может вызвать как сердечный приступ, так и инсульт.

Если не лечить высокое кровяное давление, оно может привести к таким осложнениям как почечная недостаточность, сердечная недостаточность, сосудистая деменция и проблемы со зрением, предупреждает Британский фонд сердца.

Там также отмечают, что снижение потребления соли, включая скрытую соль в ваших блюдах, может помочь снизить кровяное давление.

Ранее ТСН.ua писал о том, сколько соли нужно потреблять за день. Ведь по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чрезмерное потребление натрия, являющегося главным компонентом соли, ежегодно становится причиной смерти почти двух миллионов человек.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie