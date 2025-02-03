Неожиданный факт про уши: ученые сделалі интересное открытие

На ушах активируются рудиментарные мускулы, когда мы стараемся выделить определенные звуки посреди общего шума.

Хотя люди давно потеряли способность двигать ушами, мышцы, когда-то отвечавшие за это, все еще могут сокращаться при определенных условиях.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на Frontiers.

Исследователи из Германии и США выяснили, что эти рудиментарные мышцы активируются, когда мы пытаемся выделить некоторые звуки среди общего шума. Это напоминает попытку восстановить способность наших далеких предков поворачивать или настораживать уши.

Пока неизвестно, влияет ли это на качество слуха, однако ученые установили: чем больше человек сосредотачивается на звуках, тем активнее работают эти рудиментарные (остаточные) мышцы.

"Есть три большие мышцы, которые соединяют ушную раковину с черепом и кожей головы, и являются важными для шевеления ушами. Эти мышцы, особенно верхняя ушная мышца, проявляют повышенную активность во время тяжелых задач на прослушивание. Это свидетельствует о том, что эти мышцы вовлечены не просто в качестве рефлекса, но потенциально как часть механизма концентрации внимания, особенно в сложных для слуха средах", – объяснил руководитель исследования Андреас Шроер из университета Саарландии.

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В исследовании указано, что ученые стремились выяснить, как ушные мышцы реагируют на разные звуковые условия. Для этого они закрепили электроды на ушной мышце 20 участников без нарушений слуха и предложили им слушать аудиокнигу через динамики. Сложность аудиоматериала варьировалась, а после прослушивания участники проходили тест на понимание содержания.

Чтобы усложнить задачу, исследователи время от времени воспроизводили фоновый подкаст или изменяли направление звука. В результате они обнаружили, что задние и верхние ушные мышцы по-разному реагируют на разные акустические условия. Чем больше усилий прилагали участники для восприятия аудиокниги, тем активнее сокращались их верхние ушные мышцы. Более того, когда звуки звучали позади, активизировались задние ушные мышцы, словно пытаясь повернуть уши в том направлении – если бы люди все еще обладали такой способностью.

"Точную причину, почему они стали рудиментарными, трудно назвать, поскольку наши предки потеряли эту способность примерно 25 миллионов лет назад. Одним из возможных объяснений может быть то, что мы стали намного более опытными с нашей зрительной и голосовой системами. Движения уха, которые могут быть сгенерированные сигналами, которые мы записали, настолько скудны, что, вероятно, ощутимой пользы нет. Однако сама ушная раковина способствует нашей способности локализовать звуки", – объяснил Шроер.

Повышенная активность ушной мышцы может служить физическим показателем слуховой нагрузки. Ученые планируют продолжить исследования в более естественных условиях, чтобы подтвердить свои предположения.

К слову, слуховые аппараты, ранее имевшие лишь базовую функцию усиления звука, сегодня благодаря искусственному интеллекту получили кардинально новые возможности.