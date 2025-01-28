Назван неожиданный фрукт, который спасает кожу лица от появления морщин и преждевременного старения

От питания зависит не только наше здоровье, но и продление молодости и красоты.

Ученые и косметологи не зря обращают внимание на натуральные средства по уходу за кожей лица. А все потому, что они содержат больше всего полезных микроэлементов для ее эластичности, упругости и здорового сияния. Недавно был назван фрукт, который может стать настоящей находкой для тех, кто заботится о своей красоте и здоровье кожи — это киви. Рассказываем, какая польза экзотического фрукта для кожи лица.

Почему киви – это самый полезный фрукт для молодости и красоты

Этот зеленый сочный плод обладает мощным набором полезных витаминов, минералов и антиоксидантных соединений, благотворно влияющих на здоровье кожи, ее молодость и красоту.

Витамин C является сильным антиоксидантом, который стимулирует выработку коллагена и борется со свободными радикалами. Таким образом предотвращает появление морщин и преждевременное старение кожи.

является сильным антиоксидантом, который стимулирует выработку коллагена и борется со свободными радикалами. Таким образом предотвращает появление морщин и преждевременное старение кожи. Витамин E увлажняет и питает кожу, делает ее гладкой и упругой, нивелируя риски появления изломов.

увлажняет и питает кожу, делает ее гладкой и упругой, нивелируя риски появления изломов. Фруктовая кислота. Натуральная маска из киви поможет мягко отшелушить мертвые клетки кожи лица, способствуя ее обновлению и омоложению.

Натуральная маска из киви поможет мягко отшелушить мертвые клетки кожи лица, способствуя ее обновлению и омоложению. Калий помогает поддерживать водный баланс кожи, предотвращая ее пересушивание.

Косметологи рекомендуют не только кушать киви, но и делать из него питательные и отшелушивающие маски. К примеру, пюре из киви можно наносить на лицо на 10 минут, чтобы насытить кожу всеми необходимыми витаминами и придать ей здоровое сияние.

Эксперты также предупреждают, что киви может спровоцировать аллергическую реакцию. Поэтому перед употреблением нужно убедиться, что у вас нет аллергии на этот фрукт.

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