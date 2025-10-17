Неожиданный лидер: названы 7 самых здоровых продуктов мира

Исследователи определили семь самых полезных продуктов

Реклама

Употребление разнообразной питательной пищи — фруктов , овощей, орехов, семян и мяса — жизненно необходимо для здоровья, поскольку значительно снижает риск развития сердечных заболеваний, диабета, инсультов и онкологических недугов. Исследователи удивили мир, составив рейтинг самых здоровых продуктов, где первое место досталось не овощу и не фрукту, а в топ-7 вошел продукт, без которого невозможно представить украинскую кухню.

Об этом пишет британское издание Surrey Live.

Методология рейтинга

Для составления рейтинга ученые проанализировали более 1000 пищевых продуктов, присвоив каждому из них оценку общей питательной ценности. Чем выше рейтинг, тем больше вероятность того, что продукт сможет удовлетворить (но не превысить) вашу суточную потребность в питательных веществах в сочетании с другой пищей.

Реклама

Самый популярный пищевой продукт набрал впечатляющие 97 из 100 баллов . Он не является ни мясом, ни рыбой, ни фруктом или овощем, но можно легко приобрести в любом супермаркете.

Неожиданный лидер

Самая высокая питательная ценность в мире имеет не фрукт или овощ, а орех — миндаль (97/100) . Он возглавил рейтинг, набрав 97 баллов.

«Эти популярные закуски богаты мононенасыщенными жирными кислотами, способствуют здоровью сердца и даже могут помочь при диабете», — говорится в публикации.

Миндаль также является ценным источником антиоксидантов, белка и клетчатки, а также магния, витамина Е, меди и марганца, защищающих сердце.

Реклама

Морской окунь и другие чемпионы

Морской окунь (89/100) признан чемпионом по питательности среди всех видов рыбы. Он содержит минимальное количество насыщенных жиров, но является отличным источником витамина B12 (критически важный для нервов и производства эритроцитов), витамина D, селена и фосфора.

В рейтинг также попали:

Камбала (85/100): Эта рыба (включая палтус, тюрбо и морской язык) богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают работу мозга и защищают сердце. Также содержит витамины D и B1.

Семена чиа (85/100): Эти крошечные черные семена богаты клетчаткой, белоком, альфа-линоленовой кислотой и фенольными кислотами. Они также содержат мощный антиоксидант – кофеиновую кислоту, которая помогает бороться с воспалениями.

Тыквенные семена (84/100): Это один из лучших растительных источников железа и марганца.

Мангольд (78/100): Листовый зеленый овощ из семейства свеклы, богатый редкими беталаинами (антиоксидантами), клетчаткой и нитратами, снижающими артериальное давление. Это двухлетнее растение прекрасно растет в украинском климате.

Самый большой сюрприз рейтинга

Самым большим сюрпризом стало появление в рейтинге свиного сала , которое набрало 73 балла из 100 , обойдя множество фруктов и овощей.

«В сале содержится больше ненасыщенных жиров, чем в баранине или говядине, а значит больше омега-3 жирных кислот. Он также является хорошим источником витаминов группы B и минералов», — сообщает издание.

Реклама

Конечно, исследователи отмечают, что здоровое питание заключается в употреблении разнообразной пищи и отказе от ультрапереработанных продуктов. Хотя все эти продукты имеют высокую питательную ценность, глупо было бы питаться только ими.

Напомним, ученые назвали легкую диету, способную продлить жизнь почти на четверть . Исследователи Орхусского университета в Дании установили, что соблюдение скандинавских принципов питания значительно снижает риск преждевременной смерти.