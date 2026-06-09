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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
85
Время на прочтение
2 мин

Неожиданный совет врача: какие продукты помогут бороться с истощением и быстро восстановить силы

Усталость, недосыпание и истощение могут сказываться на самочувствии еще несколько дней. Врач рассказал, какие продукты могут помочь организму быстрее восстановиться.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Фасоль

Фасоль / © Фото из открытых источников

Врач посоветовал поклонникам летних фестивалей обратить внимание на довольно неожиданные продукты — консервированную печеную фасоль и маринованную свеклу. По его мнению, именно они могут помочь организму быстрее восстановиться после нескольких дней активного отдыха, недосыпания и нерегулярного питания.

Об этом сообщило издание Mirror.

С наступлением сезона массовых летних мероприятий многие люди после нескольких дней активного отдыха жалуются на усталость, истощение и ухудшение самочувствия. Опрос показал, что для восстановления некоторые прибегают к ароматерапии, эфирным маслам, сырым яйцам или даже кристаллам.

Впрочем, врач Амос Огункоя отмечает, что существуют более действенные способы вернуть организм в норму. Почти половина участников таких мероприятий сообщили, что после возвращения домой чувствовали себя особенно истощенными. В среднем на восстановление им понадобилось около двух суток.

Одним из лучших продуктов для восстановления специалист назвал консервированную печеную фасоль. Она богата клетчаткой и растительным белком, которые обеспечивают постепенное поступление энергии и помогают поддерживать нормальную работу кишечника после нескольких дней нерегулярного питания.

Также врач советует обратить внимание на маринованную свеклу. Этот продукт содержит ряд витаминов и минералов, а благодаря процессу ферментации может быть источником полезных бактерий, поддерживающих микрофлору кишечника и иммунитет. Кроме того, свекольный рассол, по словам эксперта, может способствовать уменьшению чувства усталости и улучшению выносливости.

Среди других рекомендаций — чай с лимоном и имбирем для облегчения тошноты, а также средства для восстановления баланса электролитов, которые организм теряет из-за жары и физической активности. Людям, которые много ходили с тяжелыми вещами или ночевали в палатках, врач советует позаботиться и о восстановлении мышц и спины.

«Все сводится к тому, чтобы уделять приоритет заботе о себе после дней поздних ночей, чрезмерного солнца и непрерывного общения, но многим из нас трудно найти решения, которые действительно работают», — отметил Амос Огункоя.

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти самых полезных консервах, которые поддерживают сердце, сосуды и здоровье кишечника.

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Дата публикации
Количество просмотров
85
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