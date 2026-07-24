Неожиданный список: 11 продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, о которых часто забывают

Шоколад / © pexels.com

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Черника издавна считается одним из лучших источников антиоксидантов, однако не только она содержит эти полезные соединения. Эксперты отмечают, что поддержать организм помогают и многие другие продукты, среди которых тёмный шоколад, орехи, кофе, зелёный чай и некоторые ягоды.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы — нестабильные молекулы, которые могут повреждать клетки организма. Именно поэтому продукты, богатые этими соединениями, связывают с поддержанием здоровья сердца, мозга, иммунной системы и снижением окислительного стресса.

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Одним из лучших источников антиоксидантов считается темный шоколад. Какао содержит флавонолы, полифенолы, антоцианы и процианидины. В темном шоколаде содержание какао может быть почти в три раза выше, чем в молочном, поэтому он обладает более высокой антиоксидантной активностью. По данным исследований, его регулярное употребление может поддерживать здоровье сердца, работу мозга, кишечный микробиом и положительно влиять на настроение.

Не менее полезными считаются яблоки, содержащие флавоноиды, полифенолы и витамин С. Исследователи отмечают, что сушеные яблоки содержат больше антиоксидантов, чем свежие. Эти соединения могут способствовать уменьшению воспалений, поддержанию здоровья печени, защите клеток от повреждений, а также снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и развития диабета.

В этот список также вошли грецкие орехи. Они богаты витамином Е, ресвератролом, катехинами и элаготанинами, которые помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением. Отдельные исследования показывают, что включение грецких орехов в рацион может быть связано с улучшением здоровья кишечника и мозга, а также со снижением риска некоторых видов рака.

Высокое содержание антиоксидантов также присуще пекану. Он содержит флавоноиды и витамин Е, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса и поддерживают общее здоровье организма.

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Среди ягод эксперты особо выделяют ягоды годжи. Предварительные исследования показывают, что содержащиеся в них антиоксиданты могут поддерживать здоровье сердца и глаз, а также способствовать регулированию уровня сахара в крови. Кроме того, ягоды годжи содержат более чем в пять раз больше витамина С, чем черника.

В список вошла и ежевика, насыщенный темный цвет которой обусловлен высоким содержанием антоцианов. Ученые исследуют их потенциал в профилактике инфаркта и инсульта. Кроме того, антиоксиданты ежевики могут поддерживать здоровье мозга и защищать организм от некоторых видов онкологических заболеваний.

Еще одним источником антиоксидантов являются семена чиа. Они содержат хлорогеновую и кофейную кислоты, кверцетин, мирицетин и кемпферол. Считается, что эти соединения помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами и поддерживают здоровье иммунной системы, сердца, печени и кишечника.

В рейтинге оказался и кофе. Благодаря высокой антиоксидантной активности кофейных зерен этот напиток может способствовать поддержанию работы мозга, защите клеток от повреждений, уменьшению воспаления и укреплению здоровья сердца. В то же время специалисты отмечают, что количество антиоксидантов зависит от сорта зерен, степени обжарки и способа заваривания. По результатам отдельных исследований, самый высокий уровень антиоксидантов сохраняется в кофе средней обжарки, который заваривают примерно три минуты, однако эти данные еще требуют подтверждения.

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К полезным продуктам также отнесли корицу. Она содержит полифенолы и коричную кислоту, которые обладают противовоспалительными свойствами и помогают защищать клетки от воздействия свободных радикалов. Другие компоненты корицы могут поддерживать здоровье сердца, иммунной системы, а также способствовать контролю уровня сахара в крови. Одно из недавних исследований показало, что регулярное употребление добавок с корицей повышало уровень антиоксидантов в крови и уменьшало воспаление.

В список вошел и зеленый чай, который содержит много полифенолов и катехинов. Эти антиоксиданты связывают с противовоспалительными и потенциальными противораковыми свойствами. Исследования также показывают, что зеленый чай может поддерживать здоровье сердца, пищеварительной системы, полости рта и помогать уменьшать воспаление кожи. В то же время эксперты обращают внимание на то, что добавление молока может снижать его антиоксидантную активность.

Завершает список гранат. Содержащиеся в нём полифенолы, антоцианы, пуникалагины и элаготанины относятся к числу мощных антиоксидантов, способных защищать клетки от повреждений. Исследования также связывают употребление гранатов и гранатового сока с поддержанием здоровья мозга, кожи, пищеварительной системы и профилактикой отдельных хронических заболеваний.

Напомним, ранее мы сообщали, что поддержать здоровье кожи можно не только с помощью ухода. Ученые назвали восемь напитков, которые помогут улучшить ее состояние и защитить от преждевременного старения.

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