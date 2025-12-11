- Дата публикации
Непогода и отсутствие отопления: как избежать переохлаждения
Флисовая одежда, многослойность, термобелье — это очевидные правила хранения тепла для человека.
Зимой часто людям может грозить переохлаждение. В этом году эта ситуация усиливается регулярным уничтожением гражданской инфраструктуры вражескими войсками, из-за чего многие остаются без тепла в домах на длительное время.
Переохлаждение возникает, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей. Наиболее распространенной причиной является длительное влияние низких температур окружающей среды, а самая уязвимая группа — обезвоженные или физически истощенные люди, напоминают в ГСЧС.
Признаки и симптомы переохлаждения
Признаки и симптомы переохлаждения обычно появляются медленно и могут охватывать:
озноб
снижение физической активности
нечеткий язык или бормотание
медленное, поверхностное дыхание
слабое наполнение пульса
неловкость или отсутствие координации
сонливость
спутанность сознания или потеря памяти
потерю сознания
алую/синюю, холодную кожу
Как избежать переохлаждения
Следует потреблять много теплой жидкости для предотвращения обезвоживания.
Чтобы избежать переохлаждения, следует одеваться слоями:
белье (нижнее белье, носки, термобелье)
средний слой (свитер, кофта и т.п.)
верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки)
