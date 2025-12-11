Непогода и отсутствие отопления: как избежать переохлаждения

Переохлаждение — это опасное состояние, которое возникает, когда температура тела снижается из-за длительного воздействия холода / © Credits

Зимой часто людям может грозить переохлаждение. В этом году эта ситуация усиливается регулярным уничтожением гражданской инфраструктуры вражескими войсками, из-за чего многие остаются без тепла в домах на длительное время.

Переохлаждение возникает, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей. Наиболее распространенной причиной является длительное влияние низких температур окружающей среды, а самая уязвимая группа — обезвоженные или физически истощенные люди, напоминают в ГСЧС.

Признаки и симптомы переохлаждения

Признаки и симптомы переохлаждения обычно появляются медленно и могут охватывать:

озноб

снижение физической активности

нечеткий язык или бормотание

медленное, поверхностное дыхание

слабое наполнение пульса

неловкость или отсутствие координации

сонливость

спутанность сознания или потеря памяти

потерю сознания

алую/синюю, холодную кожу

Как избежать переохлаждения

Следует потреблять много теплой жидкости для предотвращения обезвоживания.

Чтобы избежать переохлаждения, следует одеваться слоями:

белье (нижнее белье, носки, термобелье)

средний слой (свитер, кофта и т.п.)

верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки)

