Неприятный запах и никакой пользы: какое масло совершенно не подходит для жарки

Его лучше использовать для салатов и запекания: в чем польза этого масла, что оно лечит.

На сегодняшний день насчитывается более 20 самых популярных видов масла, которое можно употреблять в пищу. А еще есть множество масел, малоизвестных или не используемых для приготовления блюд. Например, всем известное и крайне популярное оливковое масло очень вкусно в салатах, подходит для запекания, но на нем нельзя жарить. Поскольку под влиянием высокой температуры оно теряет все свои полезные свойства и обладает неприятным запахом. Рассказываем, почему нельзя жарить на оливковом масле, в чем его польза, на что обращать внимание при выборе продукта.

Как правильно выбирать оливковое масло

Если вы собираетесь делать салаты на оливковом масле, лучше выбирать продукт холодного отжима. Например, масло Extra Virgin имеет максимальное количество полезных микроэлементов для нашего организма, потому что не подвергалось обработке и не потеряло свои свойства. Однако на нем не стоит жарить, поскольку при нагревании это масло теряет все витамины и макроэлементы. К тому же во время жарки оно дымит, появляется резкий неприятный запах, а блюда на нем подгорают.

Если хочется все же пожарить именно на этом масле, тогда следует выбирать сорт Olive oil. Это рафинированное оливковое масло, подходящее как для запекания, так и для жарки блюд. Его плюс в том, что оно стоит не так дорого, как масло холодного отжима. Но и пользы от него не так много.

Можно также выбирать оливковое масло для жарки по цвету. Если оно зеленого цвета – подходит только для салатов, если желтое – это рафинированное масло, на котором можно жарить пищу.

Какая польза оливкового масла: что лечит

Для желчного пузыря. Это отличный вариант для профилактики застоя желчи. Оливковое масло холодного отжима следует добавлять в салат вместе с лимонным соком или бальзамическим уксусом — тогда оно будет иметь максимальное желчегонное действие.

Это отличный вариант для профилактики застоя желчи. Оливковое масло холодного отжима следует добавлять в салат вместе с лимонным соком или бальзамическим уксусом — тогда оно будет иметь максимальное желчегонное действие. Делает сосуды крепкими и эластичными. Оливковое масло следует употреблять для профилактики атеросклероза, сосудистой сеточки на лице, варикоза.

Оливковое масло следует употреблять для профилактики атеросклероза, сосудистой сеточки на лице, варикоза. Полезно для кожи. Оливковое масло холодного отжима имеет высокое содержание витамина Е, который отвечает за регенерацию кожи, уменьшает воспаление, снимает раздражение и сухость, обновляет клетки и удерживает влагу внутри. Поэтому оливковое масло помогает надолго сохранить молодость и здоровье кожи.

Оливковое масло холодного отжима имеет высокое содержание витамина Е, который отвечает за регенерацию кожи, уменьшает воспаление, снимает раздражение и сухость, обновляет клетки и удерживает влагу внутри. Поэтому оливковое масло помогает надолго сохранить молодость и здоровье кожи. Нормализует уровень холестерина в крови. Оливковое масло содержит 60% омега-9 — это соединение способно снижать уровень "плохого" холестерина в крови. Однако из-за высокого содержания этого вещества нельзя употреблять продукт в больших количествах. Это может повлиять на повышение давления и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Оливковое масло содержит 60% омега-9 — это соединение способно снижать уровень "плохого" холестерина в крови. Однако из-за высокого содержания этого вещества нельзя употреблять продукт в больших количествах. Это может повлиять на повышение давления и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Для гормональной и репродуктивной систем. Кроме пользы для кожи, витамин Е способен налаживать работу указанных систем.

Кроме пользы для кожи, витамин Е способен налаживать работу указанных систем. Защищает от образования тромбов. Оливковое масло включает в себя витамин К, который отвечает за свертываемость крови и не дает образовываться тромбам.

Оливковое масло включает в себя витамин К, который отвечает за свертываемость крови и не дает образовываться тромбам. Профилактика заболевания раком. Оливковое масло холодного отжима содержит антиоксидантные соединения – биофлавоноиды и хлорофилл, насыщающие кровь кислородом и борющиеся со свободными радикалами, которые являются причиной онкологии.

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